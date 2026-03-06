У деяких місцях магнолії почали зацвітати ще наприкінці лютого, але їхній пік цвітіння придає саме на березень – квітень. Україномовний гід Парижа Анастасія Белінська поділилася головними локаціями цвітіння магнолій в місті.
Їх можна побачити в багатьох зелених куточках міста – від відомих садів до маленьких двориків. У цей період в Парижі панує особлива весняна атмосфера, яку варто відчути кожному туристові. Українцям, які живуть у Парижі чи планують сюди поїздку, блогерка порадила приходити в місця з магноліями рано-вранці, коли ще м’яке світло й мало людей.
Де цвітуть магнолії в Парижі?
- Jardin du Palais Royal
Це місце є одним з найромантичніших у Парижі. Магнолії ростуть біля колон та фонтану, тож виглядає все дуже красиво. Вранці тут дуже тихо, тому локація підійде для тих, хто не любить натовпів людей.
- Jardin des Tuileries
Магнолії на цій локації розташовані вздовж алей, а красиві фото вийдуть з видом на Лувр.
- Jardin du Luxembourg
Анастасія відзначила, що саме в цій локації магнолії особливо великі. Ростуть вони біля палацу та фонтану Медичі.
- Square Gabriel Pierné
У цьому місті заховалася одна з найвідоміших магнолій у Парижі. Побачити її можна в секретному маленькому сквері у Saint‑Germain‑des‑Prés.
- Square des Batignolles
Цей парк не є туристичним, тому тут можна спокійно прогулятися без натовпів туристів.
- Jardin des Plantes
На цій локації ростуть різні види магнолій, а цвітіння триває довше, ніж інших дерев, тому сюди можна навідатися у випадку, якщо магнолії в усіх інших місцях відцвітуть.
Магнолія вже розцвіла у Парижі: дивіться відео
Де ще зацвіли магнолії?
В Україні ще говорити про цвітіння дерев зарано, але неймовірний рожевий цвіт можна побачити у модному районі Лондона Ноттінг-Хілл. Українка @estheticlove, яка живе у Лондоні, зізналася, що такої кількості магнолій як тут, не бачила за все своє життя.
Коли їхати на сакури в Ужгород?
Сакури в Ужгороді зазвичай цвітуть у другій половині квітня – на початку травня. Пік цвітіння припадає на 18 – 25 квітня і триває тиждень – два. Сакури в Ужгороді варто шукати в районі Галагов, набережній Незалежності, а також на вулицях Довженка, Капітульній та Митній.