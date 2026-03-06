У деяких місцях магнолії почали зацвітати ще наприкінці лютого, але їхній пік цвітіння придає саме на березень – квітень. Україномовний гід Парижа Анастасія Белінська поділилася головними локаціями цвітіння магнолій в місті.

Їх можна побачити в багатьох зелених куточках міста – від відомих садів до маленьких двориків. У цей період в Парижі панує особлива весняна атмосфера, яку варто відчути кожному туристові. Українцям, які живуть у Парижі чи планують сюди поїздку, блогерка порадила приходити в місця з магноліями рано-вранці, коли ще м’яке світло й мало людей.

Де цвітуть магнолії в Парижі?

Jardin du Palais Royal

Це місце є одним з найромантичніших у Парижі. Магнолії ростуть біля колон та фонтану, тож виглядає все дуже красиво. Вранці тут дуже тихо, тому локація підійде для тих, хто не любить натовпів людей.

Jardin des Tuileries

Магнолії на цій локації розташовані вздовж алей, а красиві фото вийдуть з видом на Лувр.

Jardin du Luxembourg

Анастасія відзначила, що саме в цій локації магнолії особливо великі. Ростуть вони біля палацу та фонтану Медичі.

Square Gabriel Pierné

У цьому місті заховалася одна з найвідоміших магнолій у Парижі. Побачити її можна в секретному маленькому сквері у Saint‑Germain‑des‑Prés.

Square des Batignolles

Цей парк не є туристичним, тому тут можна спокійно прогулятися без натовпів туристів.

Jardin des Plantes

На цій локації ростуть різні види магнолій, а цвітіння триває довше, ніж інших дерев, тому сюди можна навідатися у випадку, якщо магнолії в усіх інших місцях відцвітуть.

Магнолія вже розцвіла у Парижі: дивіться відео

Де ще зацвіли магнолії?

В Україні ще говорити про цвітіння дерев зарано, але неймовірний рожевий цвіт можна побачити у модному районі Лондона Ноттінг-Хілл. Українка @estheticlove, яка живе у Лондоні, зізналася, що такої кількості магнолій як тут, не бачила за все своє життя.

