Но есть одно место для отдыха, которое дешевле и, по мнению экспертов, постепенно заменяет Мальдивы. Тропические острова Занзибара считают новым крупным пляжным направлением, где бирюзовые воды, тихие курорты и сочетание истории и культуры привлекают посетителей со всего мира, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Почему Занзибар лучше Мальдив?

Эксперты по путешествиям Sundowner Holidays рассказали, что рост популярности Занзибара давно назревал. По сравнению с другими направлениями, страна предлагает настоящее сочетание аутентичности и природной красоты без высоких затрат.

Расположенный недалеко от побережья Танзании, Занзибар недавно был признан одним из лучших островов мира в рейтинге Condé Nast Traveller Readers' Choice Awards 2025 года. Он занял четвертое место в категории "Африка и Индийский океан".



Занзибар / Фото Pexels

Как отметили эксперты Sundowner Holidays, особенность Занзибара не в виллах над водой или изысканном совершенстве, а в аутентичности и спокойствии.

Вы можете расслабиться, погрузив ноги в песок и держать в руке кокос, не платя за это, как на Мальдивах,

– говорят специалисты.

Немало путешественников, посетивших это место, в комментариях на TripAdvisor подтверждают мнение экспертов.

"Я был на Мальдивах и только что вернулся из Занзибара. Должен сказать, что если бы мне пришлось выбирать, я бы всегда выбрал Занзибар. На мой взгляд, здесь лучшие пляжи в мире, и здесь можно делать гораздо больше, чем просто загорать на пляже", – написал один из туристов.

Что более, по сравнению с некоторыми элитными курортами, Занзибар все еще является относительно доступным. Многие отели на берегу моря стоят от 80 до 120 фунтов за ночь (4 300 – 6 500 гривен). И даже роскошные курорты с частными виллами и бассейнам, как правило, дешевле, чем на Мальдивах.

Эксперты убеждают, что самой большой прелестью Занзибара является его разнообразие. На севере пляжи Nungwi и Kendwa известны спокойным морем и оживленными пляжными барами. На юго-востоке такие районы, как Paje и Jambiani, предлагают широкие пустые пляжи, которые идеально подходят для долгих прогулок, кайтсерфинга или просто наблюдения за восходом солнца.

Вы можете выбрать спокойный отдых или что-то более социальное, и для этого не нужно покидать остров. На Мальдивах это не всегда так,

– подчеркивают эксперты.

Кроме пляжей, остров богат на историю. Его столица, Стоун-Таун, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и славится резными деревянными дверями и узкими улочками.



Занзибар / Фото Pexels

"Такого места больше нигде нет. В воздухе вы почувствуете аромат гвоздики, музыку из местных магазинов и посмотрите на прошлое, которое до сих пор живет", – добавляют специалисты.

Занзибар также имеет что предложить путешественникам, которые хотят чего-то большего, чем просто загорать. Посетители могут заняться снорклингом или дайвингом на коралловых рифах атолла Мнемба, посмотреть на дельфинов возле Кизимкази или принять участие в экскурсии о специях, чтобы узнать о корице, мускатном орехе и ванили.

Во внутренней части острова, в лесу Джозани, обитают красные колобусы – редкий вид обезьян, который не встречается больше нигде на Земле. Лучшее время для посещения Занзибара – с июня по октябрь, когда погода сухая и солнечная.

Какие есть альтернативы Мальдивам?