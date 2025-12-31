З краєвидами з вершин скель, кришталево чистими водами, які не поступаються Сардинії, та історичними будівлями, приморське місто Тропеа стає однією з найкраще збережених перлин Італії. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.

Що відомо про місто Тропеа?

Місто, яке часто називають "перлиною Тірренського моря", розташована в Калабрії, найпівденнішому регіоні, на приголомшливому узбережжі Costa degli Dei, яке також відоме як "Узбережжі богів".

Тропеа, мабуть, найвідоміша завдяки знаменитому середньовічному монастирю Sanctuary of Santa Maria dell'Isola. Він розташований на скелястому мисі, що виступає в море. За невелику плату можна піднятися по кам'яних сходах, щоб побачити мальовничі сади й панорамний краєвид на узбережжя і бірюзове море.



Тропеа / Фото Pexels

У кінці вузьких вуличок Тропеї, таких як Corso Vittorio Emanuele, місто раптово відкривається кам'яними балконами, що висять над скелями й пропонують неймовірний краєвид на пляж внизу.

До речі, Spiaggia della Rotonda є найвідомішим пляжем міста, який може похвалитися дрібним білим піском і знаковими видами на монастир. Також відвідувачі міста можуть загубитися в лабіринті палаццо 17 століття в Centro Storico, історичному центрі Тропеї.

Як пише Express, Тропеа – це бюджетне місто, де витрати на 35 – 50 відсотків менші, аніж у Парижі, Римі чи Мілані. Оскільки все більше людей відкривають для себе Тропею, у пік літнього сезону тут стає дуже людно, особливо завдяки італійським туристам. Тому найкраще відвідувати це місце в міжсезоння – у травні, червні або вересні.

Як пише Lonely Planet, у місті часто можна почути англійську мову. Ймовірно, це американці, які відвідують родичів, адже на початку 20 століття величезна кількість людей виїхала до Сполучених Штатів у пошуках кращого життя.

