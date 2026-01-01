Lonely Planet назвав 5 найкращих місць для дайвінгу і снорклінгу у Єгипті, де підводний світ Червоного моря відкривається у всій красі. Про це повідомляє 24 Канал.
Читайте також Карибська мрія у реальності: де шукати найкращі пляжі Домінікани
Де у Єгипті є найкращі місця для дайвінгу?
- Корабель "Тістлегорм"
"Тістлегорм" – це британський військово-вантажний корабель часів Другої світової війни, який неподалік від Шарм-еш-Шейха в 1941 році потопила німецька авіація. Він є одним із найвідоміших і найпопулярніших місць у світі для занурень завдяки добре збереженому стану. Розташований затонулий корабель на глибині від 18 до 32 метрів.
- "Блакитна діра" в Дахабі
У місті Дахаб є величезне підводне провалля, яке називається "Блакитна діра". Прохід між підводними скелями сягає глибини 130 метрів і з'єднаний з відкритим морем. Сюрреалістична підводна краса цього місця нікого не залишить байдужим. Щоправда, у "Блакитній дірі" потрібно бути обережним і дотримуватися всіх рекомендацій інструктора. Це місце може бути достатньо небезпечним для відчайдухів – дайвери, які переоцінили власні можливості, гинули тут.
- Національний парк Рас-Муххамад, Синай
Рас-Мохаммед переважно відвідують зі сторони Шарм-еш-Шейху і тут справді є що побачити – коралові стіни, риби-клоуни, рифові акули тощо. На території заповідника, а особливо у морі, настільки красиво, що здається, наче потрапив у мультик про підводний світ.
За даними у Вікіпедії, на кораловому рифі біля узбережжя парку мешкають 1000 видів риб, 40 видів морських зірок, 25 видів морських їжаків, понад 1000 видів молюсків тощо. Також тут часто можна побачити черепах.
- Риф Дедала, Марса-Алам
За 90 кілометрів від узбережжя курорту Марса-Алам є ізольований кораловий виступ, який називається риф Дедала. Саме тут можна побачити великі зграї акул-молотів та інших хижаків. Потрапити у це віддалене місце можна лише під час багатоденного дайвінг-туру. До слова, глибина біля рифу чималенька – 500 метрів.
Кораловий риф / Фото Depositphotos
- Риф Сатая, Марса-Алам
Риф Сатая є домівкою для дельфінів-прядильників. Саме тут можна побачити їх зблизька і навіть поплавати поруч. Щоправда, надто близько наближатися не можна, оскільки ці дивовижні риби охороняються. Доступ до цього рифу контролюють, а тому екскурсію слід бронювати в готелі заздалегідь.
Де відпочити в Єгипті, щоб не зустріти росіян?
Багато українських туристів відмовляються від відпочинку у Єгипті через те, що тут на кожному кроці можна зустріти громадян держави-агресорки. Більшість відпочивальників не хочуть псувати собі настрій у відпустці, а тому обирають європейські напрямки, де росіян значно менше.
Львівська турагентка Олена Мотвіяс потішила любителів Єгипту і розповіла 24 Каналу, що у цій сонячній країні таки є курорт, де росіян практично немає. Річ у тому, що у це місто не літають чартерні рейси з Росії, а тому окупантам просто не зручно сюди добиратися.