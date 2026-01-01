Lonely Planet назвав 5 найкращих місць для дайвінгу і снорклінгу у Єгипті, де підводний світ Червоного моря відкривається у всій красі. Про це повідомляє 24 Канал.

Де у Єгипті є найкращі місця для дайвінгу?

Корабель "Тістлегорм"

"Тістлегорм" – це британський військово-вантажний корабель часів Другої світової війни, який неподалік від Шарм-еш-Шейха в 1941 році потопила німецька авіація. Він є одним із найвідоміших і найпопулярніших місць у світі для занурень завдяки добре збереженому стану. Розташований затонулий корабель на глибині від 18 до 32 метрів.

"Блакитна діра" в Дахабі

У місті Дахаб є величезне підводне провалля, яке називається "Блакитна діра". Прохід між підводними скелями сягає глибини 130 метрів і з'єднаний з відкритим морем. Сюрреалістична підводна краса цього місця нікого не залишить байдужим. Щоправда, у "Блакитній дірі" потрібно бути обережним і дотримуватися всіх рекомендацій інструктора. Це місце може бути достатньо небезпечним для відчайдухів – дайвери, які переоцінили власні можливості, гинули тут.

Національний парк Рас-Муххамад, Синай

Рас-Мохаммед переважно відвідують зі сторони Шарм-еш-Шейху і тут справді є що побачити – коралові стіни, риби-клоуни, рифові акули тощо. На території заповідника, а особливо у морі, настільки красиво, що здається, наче потрапив у мультик про підводний світ.

За даними у Вікіпедії, на кораловому рифі біля узбережжя парку мешкають 1000 видів риб, 40 видів морських зірок, 25 видів морських їжаків, понад 1000 видів молюсків тощо. Також тут часто можна побачити черепах.

Риф Дедала, Марса-Алам

За 90 кілометрів від узбережжя курорту Марса-Алам є ізольований кораловий виступ, який називається риф Дедала. Саме тут можна побачити великі зграї акул-молотів та інших хижаків. Потрапити у це віддалене місце можна лише під час багатоденного дайвінг-туру. До слова, глибина біля рифу чималенька – 500 метрів.

Кораловий риф / Фото Depositphotos

Риф Сатая, Марса-Алам

Риф Сатая є домівкою для дельфінів-прядильників. Саме тут можна побачити їх зблизька і навіть поплавати поруч. Щоправда, надто близько наближатися не можна, оскільки ці дивовижні риби охороняються. Доступ до цього рифу контролюють, а тому екскурсію слід бронювати в готелі заздалегідь.

Багато українських туристів відмовляються від відпочинку у Єгипті через те, що тут на кожному кроці можна зустріти громадян держави-агресорки. Більшість відпочивальників не хочуть псувати собі настрій у відпустці, а тому обирають європейські напрямки, де росіян значно менше.

Львівська турагентка Олена Мотвіяс потішила любителів Єгипту і розповіла 24 Каналу, що у цій сонячній країні таки є курорт, де росіян практично немає. Річ у тому, що у це місто не літають чартерні рейси з Росії, а тому окупантам просто не зручно сюди добиратися.