Корисна для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на BBC.

Дивіться також Кращий за Тенерифе: секретний рай в Іспанії назвали найкращим місцем для зимової відпустки

Як правильно спланувати свою першу поїздку до Мексики?

Мексика – країна кактусів, густих джунглів і сонячних пляжів, яка підходить для будь-якого мандрівника. Вона не лише приваблює руїнами майя та улюбленою кухнею, а й пропонує безліч культурних вражень: від стародавніх пам'яток до місцевих ринків, де корінні громади демонструють свої традиції.

Атмосфера Мексики: дивитись відео

Туризм у Мексиці активно розвивається. З 2023 року діє частина залізничної лінії Tren Maya, яка з'єднує Кампече та Канкун і проходить через руїни майя в Паленке. Нові аеропорти у Мехіко, Тулумі та Халіско спрощують подорожі, а розкішні готелі з'являються у великих містах і туристичних зонах.

Мексиканці гостинні й горді люди. Країна сповнена кольорів, музики та свята, які залишають незабутні враження. Офіційної мови немає, хоча іспанська є найпоширенішою, а ще тут розмовляють 68 корінними мовами, включно з науатль та юкатекською майя.

Що відвідати та чим зайнятись у Мексиці?

Міста Гуанахуато і Сан-Мігель-де-Альєнде;

Руїни майя: Паленке, Чічен-Іца, Уксмаль;

Калакмул у Кампече;

Францисканські місії у Сьєрра-Горда та поля агави в Халіско;

Museo Nacional de Antropologia та фрески Дієго Рівери в Мехіко;

Природа та активності на свіжому повітрі:;

Національний парк Барранка-дель-Кобре (Мідний каньйон);

Дайвінг і каякінг на Карибському узбережжі;

Пірнання з китовими акулами на Ісла-Мухерес;

Велотури по пустельних трасах та шахтних містах-привидах;

Дивіться також Краще за Мілан: прихована перлина Італії, яку туристи даремно недооцінюють

Які ще поради варто знати?

Мексиканці ввічливі, тому звертайтесь "Сеньйор / Сеньйора";

Візьміть невеликий подарунок, якщо вас запросили до дому;

Купуйте квитки на руїни лише через офіційні сайти;

Вода з-під крана є небезпечною для пиття;

Не носіть дорогі прикраси та брендовий одяг;

Чутки про напади наркокартелів на туристів сильно перебільшені. У багатьох містах картелі навіть охороняють туристів, бо вони споживають їхні товари. Тому не панікуйте через новини та фейкові історії про наркокартелі – більшість із них не стосуються туристів, пишуть на платформі Reddit.

Навіть, якщо ви раніше подорожували без проблем, завжди залишайтеся уважними: слідкуйте за особистими речами та тримайте голову на плечах. Безпека залежить від конкретної ситуації, тому краще завжди бути обережним і передбачливим.

Що ще варто знати про Мексику?