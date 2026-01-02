Полезная для вас тема? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на BBC.

Смотрите также Лучше Тенерифе: секретный рай в Испании назвали лучшим местом для зимнего отпуска

Как правильно спланировать свою первую поездку в Мексику?

Мексика – страна кактусов, густых джунглей и солнечных пляжей, которая подходит для любого путешественника. Она не только привлекает руинами майя и любимой кухней, но и предлагает множество культурных впечатлений: от древних памятников до местных рынков, где коренные общины демонстрируют свои традиции.

Атмосфера Мексики: смотреть видео

Туризм в Мексике активно развивается. С 2023 года действует часть железнодорожной линии Tren Maya, которая соединяет Кампече и Канкун и проходит через руины майя в Паленке. Новые аэропорты в Мехико, Тулуме и Халиско упрощают путешествия, а роскошные отели появляются в крупных городах и туристических зонах.

Мексиканцы гостеприимные и гордые люди. Страна полна цветов, музыки и праздники, которые оставляют незабываемые впечатления. Официального языка нет, хотя испанский является самым распространенным, а еще здесь говорят на 68 коренных языках, включая науатль и юкатекский майя.

Что посетить и чем заняться в Мексике?

Города Гуанахуато и Сан-Мигель-де-Альенде;

Руины майя: Паленке, Чичен-Ица, Уксмаль;

Калакмул в Кампече;

Францисканские миссии в Сьерра-Горда и поля агавы в Халиско;

Museo Nacional de Antropologia и фрески Диего Риверы в Мехико;

Природа и активности на свежем воздухе:;

Национальный парк Барранка-дель-Кобре (Медный каньон);

Дайвинг и каякинг на Карибском побережье;

Ныряние с китовыми акулами на Исла-Мухерес;

Велотуры по пустынным трассам и шахтным городам-призракам;

Смотрите также Лучше Милана: скрытая жемчужина Италии, которую туристы зря недооценивают

Какие еще советы стоит знать?

Мексиканцы вежливые, поэтому обращайтесь "Сеньор / Сеньора";

Возьмите небольшой подарок, если вас пригласили к себе домой;

Покупайте билеты на руины только через официальные сайты;

Вода из-под крана опасна для питья;

Не носите дорогие украшения и брендовую одежду;

Слухи о нападениях наркокартелей на туристов сильно преувеличены. Во многих городах картели даже охраняют туристов, потому что они потребляют их товары. Поэтому не паникуйте из-за новостей и фейковых историй о наркокартелях – большинство из них не касаются туристов, пишут на платформе Reddit.

Даже, если вы раньше путешествовали без проблем, всегда оставайтесь внимательными: следите за личными вещами и держите голову на плечах. Безопасность зависит от конкретной ситуации, поэтому лучше всегда быть осторожным и предусмотрительным.

Что еще стоит знать о Мексике?