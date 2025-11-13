Тревел-блогер и опытная гидесса Ирина Белецкая побывала в Мексике и развеяла три популярных мифа об этой стране, в которые верят многие туристы. Об этом сообщает 24 Канал.

Какие мифы о Мексике развенчала путешественница?

Миф №1 – "В Мексике очень опасно. Здесь туристов обворовывают и даже похищают".

На самом деле в городах Мексики все так же, как и в любом крупном европейском городе – Риме, Стамбуле или Париже, где туристы также могут пострадать. Просто надо быть внимательным.

Обратите внимание! В некоторых регионах Мексики действительно может быть опасно. Например, в популярном туристическом городе Лас-Кабос, пейзажи которого напоминают райский уголок, есть наибольший риск быть убитым. Ежегодно здесь фиксируют около 300 смертей. Однако эта пугающая статистика не останавливает туристов от посещения Лас-Кабоса. Большинство убийств связаны с наркокартелями и происходят только в определенных районах, куда туристы, как правило, не наведываются.

Миф №2 – "В Мексику нужна виза".

Украинским туристам не нужна виза, чтобы попасть в Мексику. Однако нужно получить электронное разрешение. Оформить его можно онлайн – по ссылке. Туристам нужно указать свои данные, предоставить информацию о поездке и даже вероисповедании и профессии.

Миф №3 – "На границе меня не пропустят, там сумасшедшая проверка".

По словам Билецкой, к прохождению границы надо подготовиться – уметь четко объяснить цель поездки, рассказать, сколько дней будешь находиться в Мексике и тому подобное. Также нужно показать обратный билет и бронирование отеля.

Что надо знать туристам, которые собрались в Мексику?