Сервис eDreams ODIGEO поделился отчетом о самых популярных направлениях, которые выбирали туристы в 2025 году. Об этом сообщает 24 Канал.

Читайте также Все не так, как рассказывают: украинка призналась, что больше всего удивило ее в Венеции

Какие 10 городов мира стали самыми популярными среди туристов в 2025 году?

Барселона, Испания. Париж, Франция. Пальма-де-Майорка, Испания. Мадрид, Испания. Лондон, Великобритания. Рим, Италия. Стамбул, Турция. Лиссабон, Португалия. Амстердам, Нидерланды. Малага, Испания.

Из рейтинга можно понять, что все популярные туристические локации расположены в Европе. Но интересна другая тенденция – в списке оказались аж 4 испанские города. Это означает лишь одно – Испания является любимой страной путешественников.

Кстати, эксперты также проанализировали, какой город быстрее всего начал набирать популярность. Это – Рио-де-Жанейро. Бразильская столица продемонстрировала рост аж на 164%.

Что стоит увидеть в Рио-де-Жанейро?

Эксперты туристического издания Lonely Planet рассказали о том, что обязательно должен сделать или увидеть каждый турист, который приехал в Рио-де-Жанейро.

Отдохнуть на длинном песчаном пляже Капокабана.

Насладиться закатом солнца на вершине скалы Сахарная голова, к которой ведет канатная дорога.

Увидеть статую Христа Спасителя, до которой можно добраться трамваем, который ездит каждые полчаса.

Прогуляться атмосферным районом города – Санта-Тереза.



Панорама на Рио-де-Жанейро / Фото Depositphotos

Какие места мира надо увидеть уже в ближайшее время?

Ранее мы рассказывали о 7 удивительных локаций мира, которые стоит увидеть как можно скорее. Сейчас они не популярны для массового туриста, однако эксперты прогнозируют, что очень быстро это может измениться. Тогда, вместо аутентичной атмосферы, можно будет получить толпы туристов, через которые сложно пройти.

Среди таких мест есть Монголия, испанский регион Астурия, Словения, Уганда и другие.