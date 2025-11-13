Тревел-блогерка та досвідчена гідеса Ірина Білецька побувала у Мексиці і розвіяла три популярні міфи про цю країну, у які вірять багато туристів. Про це повідомляє 24 Канал.

Які міфи про Мексику розвінчала мандрівниця?

Міф №1 – "У Мексиці дуже небезпечно. Тут туристів обкрадають і навіть викрадають".

Насправді у містах Мексики все так само, як і в будь-якому великому європейському місті – Римі, Стамбулі чи Парижі, де туристи також можуть постраждати. Просто треба бути уважним.

Зверніть увагу! У деяких регіонах Мексики дійсно може бути небезпечно. Наприклад, у популярному туристичному місті Лас-Кабос, краєвиди якого нагадують райський куточок, є найбільший ризик бути вбитим. Щороку тут фіксують близько 300 смертей. Проте ця страхітлива статистика не зупиняє туристів від відвідин Лас-Кабосу. Більшість вбивств пов'язані з наркокартелями і стаються лише в певних районах, куди туристи, як правило, не навідуються.

Міф №2 – "У Мексику потрібна віза".

Українським туристам не потрібна віза, щоб потрапити у Мексику. Однак потрібно отримати електронний дозвіл. Оформити його можна онлайн – за посиланням. Туристам потрібно вказати свої дані, надати інформацію про поїздку і навіть віросповідання та професію.

Міф №3 – "На кордоні мене не пропустять, там шалена перевірка".

За словами Білецької, до проходження кордону треба підготуватися – вміти чітко пояснити мету поїздки, розповісти, скільки днів перебуватимеш у Мексиці тощо. Також потрібно показати зворотний квиток і бронювання готелю.

Що треба знати туристам, які зібралися у Мексику?