Яке маловідоме місто Італії варто відвідати туристам?

Стародавнє місто Матера, розташоване в регіоні Базіліката на півдні Італії, часто називають одним із найавтентичніших міст країни. Для мандрівників, які хочуть уникнути натовпів у Римі та Пізі, Матера є ідеальним вибором.

Атмосфера Матери: дивитись відео

На відміну від Риму з приблизно 22,2 мільйонами туристів на рік і Пізи з 3 мільйонами, Матера приймає менш ніж мільйон відвідувачів, що дозволяє насолоджуватися її атмосферою спокійно та розмірено. Місто відоме своїми печерними будинками Сассі-ді-Матера: унікальним комплексом стародавніх будівель, висічених прямо в вапнякових скелях.

Матера також слугувала натхненням для голлівудських фільмів, включно зі "Страстями Христовими" та останнім фільмом про Джеймса Бонда "Не час помирати". Для туристів ціни на екскурсії та проживання наступні:

Одноденна екскурсія по місту – від 35 євро;

– від 35 євро; Вхід до печер Casalnuovo House – близько 10 – 15 євро;

– близько 10 – 15 євро; Ніч у готелі середнього рівня – від 70 євро за ніч;

Наступні локації також варто відвідати, якщо ви плануєте подорож до Матери, пише Italia.it:

Матера та печерна церква: відвідування Склепу первородного Гріха залишає неймовірні враження. Ця печерна церква, розписана древніми фресками, вирізана у стіні Гравіна-ді-Піччіано неподалік від Матери. Вона є одним із найважливіших прикладів ранньосередньовічного живопису у Середземномор'ї і колись слугувала пастухам як притулок для худоби.

Скеляні церкви Матери: обов'язкові для будь-якого туристичного маршруту. Засновані в ранньому Середньовіччі, ці містичні споруди вирізані прямо в скелях, створюючи відлюдники, склепи, базиліки та святилища, розкидані по всій території Сассі.

