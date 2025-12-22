Зацікавила локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.
Яке маловідоме місто Італії варто відвідати туристам?
Стародавнє місто Матера, розташоване в регіоні Базіліката на півдні Італії, часто називають одним із найавтентичніших міст країни. Для мандрівників, які хочуть уникнути натовпів у Римі та Пізі, Матера є ідеальним вибором.
Атмосфера Матери: дивитись відео
На відміну від Риму з приблизно 22,2 мільйонами туристів на рік і Пізи з 3 мільйонами, Матера приймає менш ніж мільйон відвідувачів, що дозволяє насолоджуватися її атмосферою спокійно та розмірено. Місто відоме своїми печерними будинками Сассі-ді-Матера: унікальним комплексом стародавніх будівель, висічених прямо в вапнякових скелях.
Матера також слугувала натхненням для голлівудських фільмів, включно зі "Страстями Христовими" та останнім фільмом про Джеймса Бонда "Не час помирати". Для туристів ціни на екскурсії та проживання наступні:
- Одноденна екскурсія по місту – від 35 євро;
- Вхід до печер Casalnuovo House – близько 10 – 15 євро;
- Ніч у готелі середнього рівня – від 70 євро за ніч;
Наступні локації також варто відвідати, якщо ви плануєте подорож до Матери, пише Italia.it:
Матера та печерна церква: відвідування Склепу первородного Гріха залишає неймовірні враження. Ця печерна церква, розписана древніми фресками, вирізана у стіні Гравіна-ді-Піччіано неподалік від Матери. Вона є одним із найважливіших прикладів ранньосередньовічного живопису у Середземномор'ї і колись слугувала пастухам як притулок для худоби.
Скеляні церкви Матери: обов'язкові для будь-якого туристичного маршруту. Засновані в ранньому Середньовіччі, ці містичні споруди вирізані прямо в скелях, створюючи відлюдники, склепи, базиліки та святилища, розкидані по всій території Сассі.
Що додатково відвідати в Італії та про що варто знати?
Відкрийте для себе ще одну маловідому перлину Італії – Віченца. І хоча місто не багате на пам'ятки, як Рим, тут все ж є кілька місць, які варто відвідати. Одне з них – будинок архітектора Андреа Палладіо, який прославився проєктуванням багатьох будівель як у місті, так і в усьому регіоні Венето. Відвідувачі можуть побачити приклади його робіт на площі Piazza dei Signori.
Або ж, дізнайтесь, скільки коштує відпочинок в Італії на 4 дні. Тільки транспортні витрати, що охоплюють автобуси, авіаперельоти та потяги, сумарно складуть 10 – 12 тисяч гривень, а середній чек у закладі на їжу в Римі та Венеції становить 20 – 25 євро на людину.