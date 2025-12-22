Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на публікацію сторінки Veronsaanlu.
Які міста світу вам можуть не сподобатись та чому?
Досвідчена тревел-блогерка поділилася локаціями, до яких більше не планує повертатися через наступні причини:
- Копенгаген
Місто вражає красою та атмосферою, однак ціни тут надзвичайно високі. За одну подорож Копенгаген легко оглянути повністю, а нових відкриттів під час повторного візиту може не знайтися.
- Загреб
Поїздка запам'яталася блогерці дощовою погодою та відчуттям незавершеності. Більшість туристичних локацій перебували на реставрації, тож місто не розкрило свого потенціалу.
- Братислава
Невелике старе місто швидко оглядається, а варіантів для дозвілля небагато. Значна частина забудови має радянський вигляд, що не додає туристичної привабливості. Також є поширена думка, що Братислав є небезпечним, хоча більшість туристів на платформі Quora зазначають, що місто знаходиться на одному рівні з будь-якою цивілізованою європейською столицею й насправді є безпечнішим, ніж інші.
- Хургада
Курорт пропонує гарне море, але поза готелями з системою "все включено" вибір розваг мінімальний. Окрім порту та однієї вулиці з ресторанами, місто майже не має туристичних локацій.
- Нюрнберг
Місто не вирізняється серед інших німецьких напрямків і не пропонує унікального досвіду, який би спонукав повертатися знову.
Що варто відвідати туристам у 2026 році?
Ми вже писали про найкращі напрямки у 2026 році для туристів. Наприклад, Італія, але важливо їхати саме у вересні, адже це ідеальний час, щоб відвідати барвисті селища на узбережжі Амальфі. Температура повітря вдень все ще коливається в межах 20 – 28 градусів.
Або ж, дізнайтесь, які країни будуть трендом у 2026 році серед туристів. Одним із напрямків є район Лондона Ноттінг-Гілл, що приваблює туристів з того часу, як Г'ю Грант і Джулія Робертс зіграли в однойменному фільмі.