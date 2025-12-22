Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на публікацію сторінки Veronsaanlu.

Дивіться також Чарівне місце на Землі, де можна побачити водночас пальми та сніг

Які міста світу вам можуть не сподобатись та чому?

Досвідчена тревел-блогерка поділилася локаціями, до яких більше не планує повертатися через наступні причини:

Копенгаген

Місто вражає красою та атмосферою, однак ціни тут надзвичайно високі. За одну подорож Копенгаген легко оглянути повністю, а нових відкриттів під час повторного візиту може не знайтися.

Копенгаген гарне місто, але там високі ціни / Колаж 24 Каналу, фото Canva

Загреб

Поїздка запам'яталася блогерці дощовою погодою та відчуттям незавершеності. Більшість туристичних локацій перебували на реставрації, тож місто не розкрило свого потенціалу.

Братислава

Невелике старе місто швидко оглядається, а варіантів для дозвілля небагато. Значна частина забудови має радянський вигляд, що не додає туристичної привабливості. Також є поширена думка, що Братислав є небезпечним, хоча більшість туристів на платформі Quora зазначають, що місто знаходиться на одному рівні з будь-якою цивілізованою європейською столицею й насправді є безпечнішим, ніж інші.

Хургада

Курорт пропонує гарне море, але поза готелями з системою "все включено" вибір розваг мінімальний. Окрім порту та однієї вулиці з ресторанами, місто майже не має туристичних локацій.

Дивіться також Пляжі як на Карибах: секретний острів у Європі, який досі не зіпсований туристами

Нюрнберг

Місто не вирізняється серед інших німецьких напрямків і не пропонує унікального досвіду, який би спонукав повертатися знову.

Що варто відвідати туристам у 2026 році?