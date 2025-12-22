Про 3 локації в Європі, де у зимовий сезон проводять свою відпустку найбагатші люди світу, розповіли на сторінці @tyt.trip. Про це повідомляє 24 Канал.

Де взимку відпочивають мільйонери?

Куршевель. Тут є безкінечні гірськолижні траси, брендові магазини, ресторани з зірками Мішлен, найдорожчі готелі світу, у яких вартість за ніч може стартувати від 10 тисяч євро. Цей курорт у Французьких Альпах є справжньою класикою зимового люксу.

Як зазначають на офіційному сайті Куршевелю, тут буде чим зайнятися і тим, хто не любить лижі. Можна покататися на собачих упряжках, замовити катання на снігоході чи санках, відвідати сусідні мальовничі села, спа-центри, ковзанку тощо.

Відпочинок у Куршавелі: відео

Сент-Моріц. Цей дорогий і фешенебельний курорт є символом швейцарської розкоші. Тут є і дизайнерські готелі, і мальовниче замерзле озеро, і бутики, і вишукані ресторани. Туристи прилітають сюди на приватних джетах.

У Сент-Моріці збираються люди у найдорожчих пуховиках світу. Навколо – дорожезні автомобілі і красиві жінки, які наче щойно зійшли з подіуму. Тут відчуваєш наче потрапив у інший світ,

– розповіли у відео.

Розкішний відпочинок у Сент-Моріці: відео

Церматт. Це ще один розкішний курорт у Швейцарії з неймовірними краєвидами на всі 360 градусів. Саме тут розташована та сама гора з шоколадки Toblerone – Маттергорн. Цю вершину навіть називають найкрасивішою у світі.

Зверніть увагу! Раніше ми розповідали про 5 найгарніших гір у світі, від величі яких у туристів перехоплює дух. Серед них є і Маттергорн, найкращий вид на яку відкривається з Церматту.

Мальовничий Церматт: відео

А де відпочити взимку в Україні?

В Українських Карпатах напередодні свят розпочався високий сезон, а ціни різки стрибнули вгору через підвищений попит. Однак є й такі локації, де можна відпочити цілком бюджетно. Наприклад, у Криворівні вартість житла за добу стартує від 1200 гривень до 10 000 гривень за двох, а у селищі Славське – від 1500 до 5 800 гривень.

Ще одна цікава локація, щоб зустріти Новий рік – Рахів на Закарпатті, який є найвисокогірнішим місто в Україні. Тут ціни ще менші – від 550 до 2500 гривень.