Где расположен один из самых жарких городов в мире?

Город Кувейт считают одним из самых жарких на планете. В летние месяцы температура здесь достигает экстремальных значений, однако зимой ситуация совсем другая. В январе, который считается самым прохладным периодом года, воздух обычно прогревается лишь до около 20 градусов тепла, что делает это время комфортным для путешествий.

Как выглядит Кувейт: смотреть видео

Рекордную жару в регионе зафиксировали 21 июля вблизи столицы: в районе Митриба температура достигла 53,9 градусов. Всемирная метеорологическая организация подтвердила этот показатель как самый высокий температурный рекорд в Азии. Из-за опасности для здоровья летом туристам советуют откладывать поездки в Кувейт до зимних или весенних месяцев.

Местный гид Валид Алхами, который всю жизнь прожил в городе Кувейт, описывает его как место, из которого люди почти не выезжают. В то же время город имеет репутацию самого горячего мегаполиса в мире. В 2021 году температура превышала 50 градусов в течение 19 дней подряд, что стало серьезным вызовом для жителей.

Летом жизнь в городе практически останавливается. Большинство людей стараются оставаться в помещениях с кондиционерами, которые есть везде: от жилых домов до торговых центров. Многие местные жители на это время выезжают за границу, а часть бизнесов временно прекращает работу. Законодательство запрещает работать с 10:00 до 17:00, поэтому рабочие смены часто переносят на ночь или раннее утро.

Алхами отмечает, что с каждым годом жару чувствуют все острее. Средние температуры постепенно растут, и городу приходится постоянно адаптироваться к новым условиям. Государство активно поддерживает население: электроэнергия, медицина и образование финансируются за счет нефтяных доходов, а налоги для граждан фактически отсутствуют. Это позволяет жителям непрерывно пользоваться кондиционерами даже в самые жаркие периоды.

Почти все закрытые общественные пространства охлаждаются круглосуточно, а на улицах работают системы орошения, снижающие температуру воздуха. Несмотря на официальный запрет на работу на открытом пространстве в дневные часы, летом все же можно увидеть работников, которые вынуждены работать под палящим солнцем, полностью закрывая тело одеждой для защиты от жары.

Для туристов Кувейт предлагает ряд интересных локаций. Среди них: Кувейтские башни, ставшие символом города, Большая мечеть и традиционные восточные рынки. Туристические группы в основном состоят из американцев и европейцев. Даже в самые жаркие месяцы экскурсии не прекращаются, однако большинство передвижений происходит в транспорте с кондиционером.

Кувейт – одно из наименее удобных для пешеходных прогулок городов. Широкие автомагистрали, интенсивное движение, иногда отсутствуют или заброшенные тротуары, значительные расстояния между локациями и высокий уровень загрязнения воздуха делают город значительно комфортнее для передвижения на автомобиле, чем пешком, пишет Never Ending Footsteps.

