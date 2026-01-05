Заинтересовала тема? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на Express.

Где увидеть рыбацкую деревню с историей контрабанды и живописными пейзажами?

Спрятанное в самом сердце побережья Нортумберленда, Болмер – это маленькая приморская деревня, которая кажется замороженной во времени. Она предлагает гостям и местным удивительный контраст с туристическими горячими точками. Здесь царит спокойствие, а толпы туристов остаются только в соседних селах и городах.

Село Болмер / фото Википедии

Болмер славится своими традиционными коттеджами и голубыми рыбацкими лодками, что уже сотни лет является неотъемлемой частью местной жизни. Несмотря на рыболовную деятельность, деревня не имеет официальной гавани: лодки вывозят на берег тракторами, создавая уникальный колорит для фотографий и прогулок по побережью.

Население села небольшое, примерно 120 человек. Большинство домов расположены вдоль главной улицы, с которой открывается непрерывный вид на Северное море. За последнее столетие Болмер почти не изменился.

Единственным местом, где можно перекусить или выпить пива, является отель Fishing Boat Inn. Это заведение играло важную роль в жизни общины и даже во время расцвета контрабанды оставался своеобразным "центром вселенной" для местных и посетителей.

Красивые пейзажи / фото Википедии

Болмер был известен в 18 – 19 веках как центр контрабанды. Пираты и контрабандисты со всего побережья Нортумберленда и Шотландии стекались сюда, чтобы торговать своей "незаконной" добычей. Лодки в селе служили базами для этих операций. Соседнее шотландское село Кирк Этольм, было домом для известного контрабандиста Уильяма Фаа, известного как "король цыган".

В середине 20 века Болмер получил новую роль благодаря открытию базы RAF Boulmer. Во время Второй мировой войны она стала важной военной точкой, а сейчас служит поисково-спасательной базой для Королевских ВВС. Несмотря на это, сама деревня осталась спокойной и нетронутой, сохраняя атмосферу традиционной рыбацкой жизни.

Болмер – это рай для тех, кто хочет убежать от городской суеты и насладиться тишиной, морским воздухом и живописными пейзажами. Здесь нет большого числа развлечений или магазинов, но это лишь добавляет очарования: главное – это спокойствие, природа и возможность почувствовать историю собственными глазами.

Как туда добраться?

Чтобы добраться до Болмера, удобнее всего ехать на автомобиле: можно проехать через деревню Лонгхоутон или с юга через Лесбери. Для машин есть парковка возле Fishing Boat Inn и на набережной, пишет Mirror. Автобусное сообщение через село ограничено, поэтому тем, кто планирует путешествие только общественным транспортом, стоит заранее проверить актуальное расписание.

