Ця повітряна гавань вражає мандрівників з усього світу своїм футуристичним дизайном та бездоганним сервісом. Як повідомляє офіційний сайт Міжнародного аеропорту Хамад, локація впевнено утримує лідерські позиції у глобальних рейтингах завдяки унікальній інфраструктурі.

Чим дивує інтер'єр та розваги в аеропорту Хамад?

Простір аеропорту прикрашений величними скляними стелями, під якими пролягають звивисті доріжки. Прогулюючись ними, пасажири можуть відчути себе в справжніх тропіках серед пишних садів та екзотичних рослин. А в самому центрі головного терміналу на гостей чекає знаменита гігантська статуя плюшевого ведмедика, яка вже стала візитівкою летовища та улюбленим місцем для фотографій.



Інтер'єр катарського аеропорту

Для тих, хто прагне максимального релаксу, тут працює сучасний спа-центр, а також затишна лаунж-зона. У ній втомлені туристи можуть орендувати зручне ліжко для короткого перепочинку, повноцінно виспатися або освіжитися під душем. Поблизу аеропорту також розташований шикарний готель "Oryx", який пропонує гостям 25-метровий басейн та професійний корт для сквошу.

Міжнародний аеропорт Хамад

Які можливості створені для активного відпочинку та шопінгу?

Прихильники активного способу життя будуть у захваті від місцевого фітнес-центру. Тут пасажири мають змогу поплавати в басейні, потренуватися в тренажерному залі, розслабитися в гідромасажних ваннах або навіть випробувати свої сили на гольф-симуляторі. Не забули в аеропорту і про найменших мандрівників: для дітей облаштовано спеціальну ігрову зону з телевізорами, міні-атракціонами та ігровими майданчиками.

Також аеропорт Хамад пропонує справжній рай із десятками магазинів. Тут представлені світові бренди від Dolce / Gabbana та Fendi до Adidas, Apple і Coach, а також різноманітні крамниці із солодощами та вишуканим шоколадом.

Як працює аеропорт та які правила діють для пасажирів?

Міжнародний аеропорт Хамад продовжує активно приймати пасажирів на тлі додавання нових рейсів та авіакомпаній. Завдяки поступовому поверненню авіаційних партнерів та впровадженню додаткових рейсів, робота аеропорту забезпечує плавний пасажиропотік. Усі ключові послуги та зручності залишаються легкодоступними, щоб зробити подорож максимально комфортною та безперешкодною.



Аеропорт Хамад

Водночас пасажирам, які вилітають із Дохи, наполегливо рекомендують вирушати до аеропорту лише за наявності дійсного та підтвердженого квитка.