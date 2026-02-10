Бортпровідниця Шер з понад шестирічним досвідом поділилася порадами щодо одягу для перельотів і назвала один популярний елемент гардероба, який, на її думку, взагалі не варто носити в літаку, розповідає Express.

Який предмет одягу варто носити лише у валізі?

За словами стюардеси Шер, шорти мають бути "поза законом" під час авіаподорожей, адже оголена шкіра контактує з сидіннями, які, як вона стверджує, чистять украй рідко.

Варто носити одяг, що закриває ноги / фото Canva

Вона пояснила, що найкращий вибір для перельоту – це зручні вільні штани, кросівки, базова футболка та светр або джемпер, який прикриває плечі. Такий образ не лише комфортний, а й захищає від холоду та негігієнічних поверхонь у салоні літака.

Як альтернативу штанам Шер радить довгі сукні або спідниці максі, які повністю закривають ноги. Також вона застерігає від відкритого взуття й рекомендує поєднувати такі образи саме з кросівками. Чому? Бо це комфортно та практично під час подорожей літаком.

Які ще поради перед польотом варто знати?

Якщо кава проллється або на одяг потрапить шоколад, найімовірніше, це станеться саме під час перельоту. Тож краще не ризикувати: уникайте яскраво-білого одягу та речей, які потребують хімчистки, а натомість обирайте темніші відтінки й тканини, які легко прати, пише CN Traveller.

Легкий макіяж на кшталт туші чи рум'ян цілком доречний, але щільний шар тонального крему під час перельоту радше зашкодить шкірі, ніж принесе користь, особливо через сухе повітря в салоні літака. Якщо ви приїхали в аеропорт із повним макіяжем, найкраще рішення – це змити його м'яким засобом для очищення шкіри, а потім нанести зволожувальний крем і мінімум декоративної косметики.

