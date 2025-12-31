Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Mirror.

Дивіться також Досить вестись на тренди: як соцмережі впливають на туристів і що з цим робити

Що дратує адміністраторів готелю?

Колишній адміністратор готелю розповів про ситуації, які найбільше дратують працівників готельної сфери. Адміністратори перебувають у центрі всього процесу: вони обробляють бронювання, відповідають на запити гостей і координують роботу інших відділів. Проте є одне питання, яке миттєво викликає роздратування, і воно зустрічається частіше, ніж можна подумати.

Одним із найпоширеніших запитів від гостей є бажання забронювати столик у ресторані або номер у готелі. Особливо зайняті п'ятниці та вихідні – весь персонал працює у стресовому режимі, намагаючись забезпечити максимально комфортний досвід для відвідувачів.

Якщо готель або ресторан повністю заброньовані, обійти це неможливо / фото Canva

Дивно, скільки гостей все одно ставлять одне й те саме питання. Наприклад, при відповіді, що всі столики зайняті, часто звучить: "У вас немає жодного вільного столика? Можна нас куди-небудь втиснути?" Такі запитання виникають постійно, ніби адміністрація може дивом додати додаткові столи і місця у переповненому ресторані. Багато гостей не розуміють, що ресторан одночасно може прийняти лише певну кількість людей, а обслуговування кожного столика займає час.

Користувачі платформи Quora поділилися схожими ситуаціями з роботи в готелях. Персонал стикається з різними типами гостей, які можуть створювати додаткову роботу, порушувати процеси або не поважати час колег.

Наприклад, вимагають заселення одразу після прибуття, скаржаться, якщо номер ще не готовий, очікують винятків без поважної причини. Це створює тиск на прибирання, порушує графік і змушує стійку реєстрації працювати з роздратованими гостями.

Дивіться також Готельний лайфхак, який працює: як отримати кращу кімнату без доплати

Схожа ситуація відбувається і з номерами: пояснення про те, що всі кімнати на вихідні вже заброньовані, часто зустрічає реакцію: "У вас немає жодного вільного номера?" Навіть якщо гості готові жертвувати комфортом – наприклад, заселитися в найменшу кімнату або розмістити сім'ю з п'яти осіб у двомісній – для персоналу це все одно залишається складним і дратівливим питанням.

Якщо готель або ресторан повністю заброньовані, обійти це неможливо. Незалежно від бажання допомогти гостям, іноді просто немає способу задовольнити всі прохання.

Які поради варто знати туристам під час подорожі?