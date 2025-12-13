Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на BBC.

Дивіться також Готельний лайфхак, який працює: як отримати кращу кімнату без доплати

Чому туристи шикуються в черги за вірусною їжею та чому це є поганим?

У центрі Амстердама туристи щодня стоять у довгих чергах за картоплею фрі FabelFriet, яка стала вірусною завдяки тіктоку. Подібні сцени повторюються по всьому світу: від піци в Нью-Йорку до пончиків у Токіо.

Культова їжа та її вплив / фото Dobovo.com

Психологи пояснюють це явище трьома факторами:

По-перше, FOMO – страх пропустити щось популярне, що змушує людей чекати годинами.

По-друге, соціальний доказ: бачачи інших у черзі, ми підсвідомо вважаємо продукт бажаним.

По-третє, культура продуктивності: туристи демонструють свій досвід у соцмережах, що робить чергу частиною "подорожі".

Соціальні мережі перетворюють звичайну закуску на обов'язкову туристичну точку. Алгоритми просувають популярне, а не унікальне, що створює натовпи в одних і тих же місцях. Це приносить як економічну вигоду, так і проблеми для місцевих: сміття, шум і перевантаження інфраструктури.

Що про це думають туристи?

Аналізуючи тему вірусної їжі, ми натрапили на цікаву дискусію на Reddit. Користувачі розділились на дві думки. Одні вважають, що така "культура черг" логічна: туристи мають обмежений час, тож крім пам'яток шукають, чим ще зайнятися, і часто – це їжа, якої зазвичай не спробували б удома.

Дивіться також Не робіть цього, щоб не потрапити у халепу: 5 "ні" для безпечної соло-мандрівки

Алгоритми IG та тіктоку підштовхують їх до популярних закладів, створюючи ефект вірусного паломництва навіть у місті, яке не славиться кулінарією. Інші ж ставляться критично, вважаючи, що люди сліпо наслідують тренди, підлаштовуючись під те, що бачать у соцмережах.

Проте головне – це міра. Іноді варто скуштувати незвичну страву, навіть якщо доведеться стояти в черзі, але не слід робити їжу єдиним фокусом подорожі. Важливо пам'ятати, що справжня цінність поїздки у враженнях та відкриттях, а не лише у трендових стравах.

Які ще поради варто знати туристам?