Користувачка Sofiia Khorunzha на платформі тредс поділилася власним досвідом тривалої подорожі автомобілем разом із домашнім котом, яка тривала близько двох місяців і навіть включала поїздку до Мавританії та життя в наметі. Вона розповіла, як їй вдалося організувати комфортні умови для тварини в дорозі та що допомогло коту адаптуватися до такого незвичного способу життя.

Як комфортно подорожувати з котом на автомобілі?

За словами жінки, найважливішим стало облаштування окремого простору на задньому сидінні авто. Там вони розмістили котячий туалет, миски з водою та сухим кормом, а також улюблену пасту для перекусу. Окрему увагу приділили "безпечному місцю" для відпочинку: сумці або схованці, накритій ковдрою, де кіт міг ховатися та відчувати себе спокійно.

Також тварина мала власну ковдру та можливість дивитися у вікно під час руху. Авторка зазначає, що у подорожі вони обійшлися без заспокійливих засобів. У перші поїздки кіт іноді нервував і нявчав, однак з часом адаптувався. Найкраще, за її словами, допомагало ніжне спілкування, погладжування та створення відчуття безпеки, особливо, коли переноску частково накривали ковдрою.

Вона також додала, що кіт швидко звик до дороги і навіть навчився користуватися туалетом у машині. Згодом подорожі стали для нього звичною частиною життя, попри те, що спочатку це здавалося майже неможливим.

Які документи варто мати власникам собак та котів для поїздки до країн ЄС?

Перед поїздкою до країн Європейського Союзу з собакою або котом власникам необхідно заздалегідь підготувати тварину та оформити всі обов'язкові документи. Правила єдині для більшості країн ЄС і стосуються як туристичних подорожей, так і короткострокових поїздок. З посиланням на GOV.UK, розповідаємо про обов'язкові вимоги для в'їзду з твариною.

Щоб перетнути кордон ЄС разом із домашнім улюбленцем, тварина повинна мати мікрочіп, встановлений до або одночасно з вакцинацією від сказу. Також обов'язковою є сама вакцинація, і після неї має пройти щонайменше 21 день перед поїздкою (якщо це перше щеплення). Окрім цього, необхідно отримати ветеринарне свідоцтво про стан здоров'я тварини. Воно діє обмежений час і підтверджує вакцинацію, мікрочіп та інші вимоги. У деяких країнах також може знадобитися обробка від стрічкових червів, особливо для собак.

Після прибуття до країни ЄС тварину можуть перевірити на кордоні та попросити показати документи. Тому важливо мати при собі всі довідки та сертифікати. Окремо варто враховувати правила повернення додому, адже вони можуть відрізнятися залежно від країни, з якої ви виїжджаєте. Тому їх також потрібно перевіряти заздалегідь. Є обмеження і на кількість тварин: зазвичай дозволяється подорожувати не більше ніж із п'ятьма домашніми улюбленцями, якщо це не комерційне перевезення або участь у виставках.