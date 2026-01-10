Корисна для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Daily Mail.

Які нестандартні трюки допоможуть захистити речі під час поїздок і перебування у готелях?

У популярній дискусії на Reddit понад 700 досвідчених мандрівників поділилися своїми найкращими туристичними лайфхаками. Один користувач запитав: "Яка ваша порада номер один, яка здається дивною, але насправді геніальна?" Деякі поради виявилися нестандартними, наприклад, використання порожньої трубки від Pringles для перевезення крихких сувенірів або плакатів.

Кладіть основні речі у маленьку сумочку / фото Canva

Ще один користувач розповів, як уникнути крадіжки речей під час поїздки поїздом чи автобусом: покладіть гаманець, паспорт або телефон у маленьку сумку для покупок, яку неможливо непомітно забрати. Або обмотайте ремінь рюкзака навколо ноги, щоб рюкзак залишався при вас. Також користувачі радять завжди мати додатковий мобільний телефон, дешевший за основний, щоб не залишитися без зв'язку у разі крадіжки чи поломки.

На платформі Quora також написали свої поради. Ніколи не залишайте в багажі важливі речі, які зникають з поля зору – у літаку, багажному відділенні автобуса чи навіть у готелі. Якщо ви не бачите свою сумку, варто вважати, що доступ до неї може мати будь-хто. Не переоцінюйте безпеку готельного номера. До кімнати мають доступ персонал і клінінг, а сейфи не завжди надійні. Паспорт, готівку, ліки та інші критично важливі речі краще завжди тримати при собі.

Готівку варто розподіляти по кількох схованках, а не носити однією великою сумою. Основні гроші краще зберігати в антикишеньковому гаманці або прихованій сумці, а невелику суму в окремому гаманці для щоденних витрат.

Які ще поради повинні знати туристи?