Авіакомпанії зобов’язані дотримуватися чітких правил, про які не поспішають нагадувати. Важливі секрети для пасажирів розповіла стюардеса Тетяна Іваніхіна на своїй сторінці в інстаграмі.

Читайте також Цей маленький предмет допоможе вам бачити більше цікавинок під час морських подорожей

Про що не говорять, якщо затримали чи скасували рейс?

Не купуйте одразу новий квиток . За словами стюардеси, авіакомпанія зобов’язана або безкоштовно перенести рейс, або повернути гроші. Ваучер – не обов’язковий варіант.

. За словами стюардеси, авіакомпанія зобов’язана або безкоштовно перенести рейс, або повернути гроші. Ваучер – не обов’язковий варіант. При затримці від 3 годин чи скасуванні рейсу пасажир може мати право на грошову компенсацію, навіть його посадять на інший рейс. Стюардеса порадила орієнтуватися на правила країни вильоту (EU261, UK261 тощо).

на грошову компенсацію, навіть його посадять на інший рейс. Стюардеса порадила орієнтуватися на правила країни вильоту (EU261, UK261 тощо). Загублений, пошкоджений чи затриманий багаж – вже є підставою для компенсації . Саме тому треба обов’язково оформлювати PIR в аеропорту та зберігати чеки за необхідні покупки.

. Саме тому треба обов’язково оформлювати PIR в аеропорту та зберігати чеки за необхідні покупки. При довгій затримці рейсу авіакомпанія повинна забезпечити їжею, напоями, а при нічній затримці – готелем і трансфером.

Фішки, про які не говорять при затримці рейсу: дивіться відео

Важливо не соромитися відстоювати свої права та завжди уточнювати умови у представників авіакомпанії на місці. У багатьох випадках саме обізнаність допомагає отримати компенсацію чи комфортні умови очікування, замість годин нервового сидіння в аеропорту.

Як підготуватися до польоту з твариною?

Подорожі з маленькими собаками дозволяють авіакомпанії KLM, Lufthansa, Air France, Vueling, Aegean, Iberia, Air Canada, Turkish Airlines і Qatar Airways, але кількість місць обмежена, пише Daily Mail. Для поїздок у країни ЄС тварини повинні бути мікрочіповані, вакциновані проти сказу та мати довідку про стан здоров'я, з дотриманням 21-денної паузи після вакцинації.

Які ще є тревел-лайфхаки?