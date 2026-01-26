Авіакомпанії зобов’язані дотримуватися чітких правил, про які не поспішають нагадувати. Важливі секрети для пасажирів розповіла стюардеса Тетяна Іваніхіна на своїй сторінці в інстаграмі.
Читайте також Цей маленький предмет допоможе вам бачити більше цікавинок під час морських подорожей
Про що не говорять, якщо затримали чи скасували рейс?
- Не купуйте одразу новий квиток. За словами стюардеси, авіакомпанія зобов’язана або безкоштовно перенести рейс, або повернути гроші. Ваучер – не обов’язковий варіант.
- При затримці від 3 годин чи скасуванні рейсу пасажир може мати право на грошову компенсацію, навіть його посадять на інший рейс. Стюардеса порадила орієнтуватися на правила країни вильоту (EU261, UK261 тощо).
- Загублений, пошкоджений чи затриманий багаж – вже є підставою для компенсації. Саме тому треба обов’язково оформлювати PIR в аеропорту та зберігати чеки за необхідні покупки.
- При довгій затримці рейсу авіакомпанія повинна забезпечити їжею, напоями, а при нічній затримці – готелем і трансфером.
Фішки, про які не говорять при затримці рейсу: дивіться відео
Важливо не соромитися відстоювати свої права та завжди уточнювати умови у представників авіакомпанії на місці. У багатьох випадках саме обізнаність допомагає отримати компенсацію чи комфортні умови очікування, замість годин нервового сидіння в аеропорту.
Як підготуватися до польоту з твариною?
Подорожі з маленькими собаками дозволяють авіакомпанії KLM, Lufthansa, Air France, Vueling, Aegean, Iberia, Air Canada, Turkish Airlines і Qatar Airways, але кількість місць обмежена, пише Daily Mail. Для поїздок у країни ЄС тварини повинні бути мікрочіповані, вакциновані проти сказу та мати довідку про стан здоров'я, з дотриманням 21-денної паузи після вакцинації.
Які ще є тревел-лайфхаки?
Американський Центр харчування як медицини та довголіття виявив наявність бактерій, включаючи E. coli, у воді на борту авіакомпаній, що може викликати блювання та діарею.
Стюардеси вітаються з пасажирами для оцінки їхнього стану, що є важливим для безпеки польоту. Встановлений контакт з екіпажем допомагає знизити паніку і підвищити керованість у стресових ситуаціях.