Стюардеса Тетяна Іваніхіна у своєму блозі в інстаграмі розповіла, що річ не тільки в сервісі. Головна функція вітання з пасажирами – безпека.
Навіщо стюардеси вітаються з пасажирами?
Стюардеса розповіла, що за кілька секунд дивлячись в очі, член екіпажу оцінює стан пасажира: чи він тверезий, адекватний, спокійний, орієнтований. Це не інтуїція – цьому навчають.
"Екіпаж також фіксує людей, які у разі надзвичайної ситуації можуть стати ресурсом: фізично міцних, зібраних, врівноважених", – додала Тетяна.
За її словами, саме таких часто саджають ближче до аварійних виходів або “беруть на олівець”.
Якщо пасажир уникає контакту, плутається в словах або поводиться дивно – це помічають одразу. У деяких випадках рішення не допустити до польоту приймається ще до зльоту, а не в повітрі,
– додала стюардеса.
Окрім того, у привітанні є прихований ще й психологічний момент: встановлений контакт з екіпажем знижує паніку і підвищує керованість у стресі. Усмішка – лише бонус. Основне, чого навчають стюардеса – це швидка діагностика і профілактика ризиків.
До слова, дружина пілота рекомендує носити в літаку светр, зручне взуття та еластичні штани для комфорту, пише Express. А ще туристи радять брати компресійні шкарпетки для уникнення набряків ніг під час польоту.
Які ще лайфхаки варто знати?
Мандрівники рекомендують нестандартні трюки для захисту речей під час подорожей, такі як використання порожньої трубки від Pringles для крихких предметів і обмотування ременя рюкзака навколо ноги.
Блогерка розповіла, як в Яремче її розвели на 600 гривень за фото дитини з мавпочкою, без попереднього озвучення ціни.