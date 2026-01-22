Стюардеса Тетяна Іваніхіна у своєму блозі в інстаграмі розповіла, що річ не тільки в сервісі. Головна функція вітання з пасажирами – безпека.

Навіщо стюардеси вітаються з пасажирами?

Стюардеса розповіла, що за кілька секунд дивлячись в очі, член екіпажу оцінює стан пасажира: чи він тверезий, адекватний, спокійний, орієнтований. Це не інтуїція – цьому навчають.

"Екіпаж також фіксує людей, які у разі надзвичайної ситуації можуть стати ресурсом: фізично міцних, зібраних, врівноважених", – додала Тетяна.

За її словами, саме таких часто саджають ближче до аварійних виходів або “беруть на олівець”.

Якщо пасажир уникає контакту, плутається в словах або поводиться дивно – це помічають одразу. У деяких випадках рішення не допустити до польоту приймається ще до зльоту, а не в повітрі,

– додала стюардеса.

Окрім того, у привітанні є прихований ще й психологічний момент: встановлений контакт з екіпажем знижує паніку і підвищує керованість у стресі. Усмішка – лише бонус. Основне, чого навчають стюардеса – це швидка діагностика і профілактика ризиків.

