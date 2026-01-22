Стюардесса Татьяна Иванихина в своем блоге в инстаграме рассказала, что дело не только в сервисе. Главная функция приветствия с пассажирами – безопасность.

Зачем стюардессы здороваются с пассажирами?

Стюардесса рассказала, что за несколько секунд глядя в глаза, член экипажа оценивает состояние пассажира: трезвый ли он, адекватный, спокойный, ориентированный. Это не интуиция – этому учат.

"Экипаж также фиксирует людей, которые в случае чрезвычайной ситуации могут стать ресурсом: физически крепких, собранных, уравновешенных", – добавила Татьяна.

По ее словам, именно таких часто сажают ближе к аварийным выходам или “берут на карандаш”.

Если пассажир избегает контакта, путается в словах или ведет себя странно – это замечают сразу. В некоторых случаях решение не допустить к полету принимается еще до взлета, а не в воздухе,

– добавила стюардесса.

Кроме того, в приветствии есть скрытый еще и психологический момент: установленный контакт с экипажем снижает панику и повышает управляемость в стрессе. Улыбка – лишь бонус. Основное, чему учат стюардессу – это быстрая диагностика и профилактика рисков.

