Стюардесса Татьяна Иванихина в своем блоге в инстаграме рассказала, что дело не только в сервисе. Главная функция приветствия с пассажирами – безопасность.
Зачем стюардессы здороваются с пассажирами?
Стюардесса рассказала, что за несколько секунд глядя в глаза, член экипажа оценивает состояние пассажира: трезвый ли он, адекватный, спокойный, ориентированный. Это не интуиция – этому учат.
"Экипаж также фиксирует людей, которые в случае чрезвычайной ситуации могут стать ресурсом: физически крепких, собранных, уравновешенных", – добавила Татьяна.
По ее словам, именно таких часто сажают ближе к аварийным выходам или “берут на карандаш”.
Если пассажир избегает контакта, путается в словах или ведет себя странно – это замечают сразу. В некоторых случаях решение не допустить к полету принимается еще до взлета, а не в воздухе,
– добавила стюардесса.
Кроме того, в приветствии есть скрытый еще и психологический момент: установленный контакт с экипажем снижает панику и повышает управляемость в стрессе. Улыбка – лишь бонус. Основное, чему учат стюардессу – это быстрая диагностика и профилактика рисков.
К слову, жена пилота рекомендует носить в самолете свитер, удобную обувь и эластичные брюки для комфорта, пишет Express. А еще туристы советуют брать компрессионные носки во избежание отеков ног во время полета.
Какие еще лайфхаки стоит знать?
Путешественники рекомендуют нестандартные трюки для защиты вещей во время путешествий, такие как использование пустой трубки от Pringles для хрупких предметов и обматывание ремня рюкзака вокруг ноги.
Блогерша рассказала, как в Яремче ее развели на 600 гривен за фото ребенка с обезьянкой, без предварительного озвучивания цены.