Полезная для вас тема? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на Daily Mail.

Смотрите также Что брать в самолет всегда: топ 3 универсальные вещи для любой погоды

Аэропорт без стресса: какие советы должны знать туристы?

Опытный путешественник и летчик Ли Томпсон, который побывал более чем в 100 странах мира, поделился проверенными аэропортными советами, которые помогают избежать хаоса перед вылетом. По его словам, аэропорты работают значительно лучше, если "уловить их ритм". Тогда даже напряженные моменты могут стать спокойными, а иногда и приятными.

Приходите раньше, чем все

Ли советует прибывать в аэропорт не за стандартные два часа, а минимум за три. Именно два часа до вылета чаще всего приходятся на пиковые очереди, тогда как ранний приезд дает время спокойно поесть, пройтись по магазинам и настроиться на полет.

Выбирайте обычные чемоданы / фото Canva

Готовьтесь к контролю заранее

Подготовка к осмотру должна происходить еще в очереди, а не у сканера. Жидкости, ремень, содержимое карманов – все должно быть готово заранее. Это ускоряет процесс и снижает уровень стресса. Также он советует выбирать полосы с новыми сканерами и, по возможности, очереди с путешественниками-одиночками – они движутся значительно быстрее, чем семейные группы с большой ручной кладью.

"Скучный чемодан" – самый лучший

По мнению Томпсона, обматывание багажа пленкой, навесные замки и яркие чемоданы только привлекают лишнее внимание. Самый безопасный вариант – это простая, незаметная сумка.

Избегайте очередей в туалет

Если вы видите очередь в туалет в аэропорту – это сигнал, что вы не в той части терминала. Ли говорит: стоит пройтись 5 – 7 минут в сторону дальних гейтов – там обычно и туалеты, и зоны отдыха значительно свободнее.

Смотрите также Не только летом: когда поехать в Египет, чтобы отдых не ударил по карману

Вода, еда и план Б

Путешественник всегда берет с собой пустую бутылку для воды, чтобы наполнить ее после контроля безопасности, а также легкие перекусы. Он отмечает, что бортовое питание редко спасает от голода. Кроме того, стоит заранее загрузить фильмы или подкасты: экраны в спинках сидений могут не работать. В то же время Ли советует иногда устраивать цифровой детокс: слушать музыку или просто смотреть в окно.

Доброта работает

Во время регистрации он не стесняется вежливо попросить место с пустым креслом рядом или приоритетную бирку для багажа – и часто это срабатывает. По прилете Ли не толкается возле багажной ленты, а спокойно ждет в сторонке, пока появится его чемодан.

Главное правило, по его словам – это оставаться спокойным и вежливым. Именно это не раз помогало ему избегать очередей и превращать напряженные моменты в приятный опыт.

Всегда держите ремень безопасности пристегнутым, даже во время спокойного полета, ведь турбулентность может возникнуть внезапно. Если ремень не подходит, бортпроводники без проблем предоставят удлинитель. Внимательно слушайте инструкции экипажа – они необходимы для безопасности всех пассажиров, пишет Finnair.

Какие еще советы должны знать туристы во время полета?