Цікава для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на публікацію сторінки Juliaparfenyuk1.

Дивіться також Більшість пасажирів роблять цю помилку: стюардеса назвала місця для комфортного перельоту

Фото з тваринкою на вулиці за "смішну ціну": що про це варто знати?

Блогерка опублікувала відео, в якому розповіла, як під час прогулянки в Яремче її розвели на 600 гривень за одне фото дитини з мавпочкою. За її словами, ціну заздалегідь ніхто не озвучував: спершу запропонували просто потримати тварину та зробити кілька знімків.

У коментарях під відео інші туристи поділилися схожими історіями. Дехто зазначає, що заплатив 1 200 гривень, інші ще більше. Людям пропонували сфотографуватися, переконуючи, що це "символічна сума" або що ціна нібито залежить від ситуації. Лише після зйомки озвучували остаточну вартість, яка для багатьох ставала несподіванкою.

Фото з мавпою за 600 гривень: дивитись відео

Чому не варто погоджуватись на подібні фотосесії?

Звірі тут є лише інструментом заробітку. Про їх здоров'я та добробут ніхто не думає, тому тварин часто годують фастфудом і повністю обмежують в доступі до ветеринарної допомоги, пише UAnimals.

Власники такого "бізнесу" не мають жодної кваліфікації в утриманні тварин, а самі мавпи, єноти та поні часто живуть в темних гаражах і холодних підвалах.

Більшість тварин змінюється у "фотографів" раз на один – два сезони. Довше більшість тварин в таких умовах просто не виживають.

Які ще поради варто знати туристам?