Далеко не всі люди люблять подорожувати, і багато хто навіть не бачить у цьому сенсу. Саме так ми натрапили на пост турагенції jetmood.ua, де туристів попросили поділитися найгіршими порадами, які коли-небудь їм давали щодо подорожей.

Які абсурдні поради отримували мандрівники?

Користувачі одразу почали ділитися своїм досвідом: хтось радив не їхати взагалі, адже "що тобі там робить", інші казали відкласти поїздку на пенсію, мовляв, тоді можна буде подорожувати без поспіху. Були й ті, хто переконував: "Чого ти туди їдеш? Що ти там не бачила?" або "Краще б ті гроші відклала на квартиру".

Дехто намагався відлякати своїх друзів і родичів страшними відео про пограбування, стрілянину та зґвалтування, мовляв, це прояв турботи. Інші радили просто перевіряти все в Гуглі і нібито уникати неприємностей: "Тю, та подивись в Гуглі, нащо туди пертися".

Турист на платформі Reddit також розповів один кумедний випадок з аеропорту. Поруч із ним сидів чоловік, який тягнув 3 – 4 величезні валізи, спітнілий і змучений. Коли його запитали про головну пораду для мандрівників, він без вагань відповів:

Беріть якомога більше речей – ніколи не знаєш, що може знадобитися.

Користувачі відразу почали жартувати, що таке враження, ніби чоловік узяв із дому навіть кухонний мийник, і неясно, в якій із чотирьох валіз він помістив усі речі.

Які корисні поради варто знати туристам?