Далеко не все люди любят путешествовать, и многие даже не видят в этом смысла. Именно так мы наткнулись на пост турагентства jetmood.ua, где туристов попросили поделиться худшими советами, которые когда-либо им давали относительно путешествий.

Какие абсурдные советы получали путешественники?

Пользователи сразу начали делиться своим опытом: кто-то советовал не ехать вообще, ведь "что тебе там делать", другие говорили отложить поездку на пенсию, мол, тогда можно будет путешествовать без спешки. Были и те, кто убеждал: "Зачем ты туда едешь? Шо ты там не видела?" или "Лучше бы те деньги отложила на квартиру".

Худшие советы по путешествиям, которые слышали украинцы

Некоторые пытались отпугнуть своих друзей и родственников страшными видео об ограблении, стрельбу и изнасилование, мол, это проявление заботы . Другие советовали просто проверять все в Гугле и якобы избегать неприятностей: "Тю, и посмотри в Гугле, нашо туда перться".

Турист на платформе Reddit также рассказал один забавный случай из аэропорта. Рядом с ним сидел человек, который тянул 3 – 4 огромных чемодана, потный и измученный. Когда его спросили о главном совете для путешественников, он без колебаний ответил:

Берите как можно больше вещей – никогда не знаешь, что может понадобиться.

Пользователи сразу начали шутить, что такое впечатление, будто мужчина взял из дома даже кухонный мойщик, и неясно, в какой из четырех чемоданов он поместил все вещи.

