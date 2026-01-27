Деякі предмети категорично не можна брати з собою в салон літака, пише Express. Є серед цих речей і така, яка не несе жодного злого наміру.

Що не можна брати в ручну поклажу?

Виявляється, що один турист ледь не запізнився на рейс через леза для гоління. Чоловік поклав косметичку з бритвою в ручну поклажу, а про заборону дізнався вже під час контролю безпеки.

Авіакомпанії пояснюють, що будь-які предмети з гострим чи ріжучим краєм заборонено перевозити в салоні літака. Вони мають бути надійно запаковані в зареєстрованому багажі.

До заборонених речей входять манікюрні ножиці, бритви чи змінні леза. А от одноразові, картриджні чи електричні бритви брати дозволено, але за умови, що леза закриті.



Бритву не можна брати в ручну поклажу / Фото Pexels

Щоб не зіпсувати собі відпочинок на контролі безпеки, краще здати багаж чи просто купити одноразову бритву. В іншому випадку – бритву можна придбати вже на місці. Правила можуть відрізнятися залежно від авіакомпанії, тому перед поїздкою їх варто перевіряти.

Як зекономити гроші в аеропорту?

В аеропортах можна зекономити, набираючи безкоштовну воду замість купівлі дорогих напоїв, пише Daily Mail. Відвідування лаунж-зони може бути вигіднішим за купівлю їжі в аеропортових магазинах чи ресторанах. Це може зекономити 13 доларів (понад 500 гривень) на дорослого у порівнянні з магазинами чи ресторанами в аеропорту.

Які ще лайфхаки варто знати?