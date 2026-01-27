Деякі предмети категорично не можна брати з собою в салон літака, пише Express. Є серед цих речей і така, яка не несе жодного злого наміру.
Що не можна брати в ручну поклажу?
Виявляється, що один турист ледь не запізнився на рейс через леза для гоління. Чоловік поклав косметичку з бритвою в ручну поклажу, а про заборону дізнався вже під час контролю безпеки.
Авіакомпанії пояснюють, що будь-які предмети з гострим чи ріжучим краєм заборонено перевозити в салоні літака. Вони мають бути надійно запаковані в зареєстрованому багажі.
До заборонених речей входять манікюрні ножиці, бритви чи змінні леза. А от одноразові, картриджні чи електричні бритви брати дозволено, але за умови, що леза закриті.
Бритву не можна брати в ручну поклажу / Фото Pexels
Щоб не зіпсувати собі відпочинок на контролі безпеки, краще здати багаж чи просто купити одноразову бритву. В іншому випадку – бритву можна придбати вже на місці. Правила можуть відрізнятися залежно від авіакомпанії, тому перед поїздкою їх варто перевіряти.
Як зекономити гроші в аеропорту?
В аеропортах можна зекономити, набираючи безкоштовну воду замість купівлі дорогих напоїв, пише Daily Mail. Відвідування лаунж-зони може бути вигіднішим за купівлю їжі в аеропортових магазинах чи ресторанах. Це може зекономити 13 доларів (понад 500 гривень) на дорослого у порівнянні з магазинами чи ресторанами в аеропорту.
Які ще лайфхаки варто знати?
Мандрівники рекомендують нестандартні трюки для захисту речей під час подорожей, такі як використання порожньої трубки від Pringles для крихких предметів і обмотування ременя рюкзака навколо ноги.
Блогерка розповіла, як в Яремче її розвели на 600 гривень за фото дитини з мавпочкою, без попереднього озвучення ціни.