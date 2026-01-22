Корисна для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю з посиланням на публікацію сторінки Elizabeta.tregub.

Як подорожувати лише з ручною поклажею?

Українська туристка у своєму блозі радить заздалегідь оптимізувати речі. Насамперед вона рекомендує переливати повнорозмірні косметичні засоби у мініфлакони, адже їх легко знайти в магазинах для манікюру. Для тих, хто подорожує часто, вигідно одразу купувати мініверсії продуктів, зокрема й засобів для волосся об'ємом до 100 мілілітрів.

Використовуйте мініфлакони / фото Canva

Також мандрівниця радить складати капсульний гардероб, коли кожен верх поєднується з кожним низом: це дозволяє взяти мінімум одягу й водночас створити багато образів. Ще один корисний лайфхак надувна подушка під шию, яка майже не займає місця, але значно підвищує комфорт у дорозі.

Окрім цього, варто покласти в ручну поклажу ситні снеки: протеїнові батончики або суху вівсянку, яку за потреби можна приготувати прямо на борту літака, попросивши гарячу воду.

Якби це була літня поїздка, варто відразу відмовитися від важких джемперів і масивного взуття – їм краще залишитися вдома, пише The Travel Hack. У теплу пору року пріоритет слід віддавати тонким і легким матеріалам, які не займають багато місця в валізі, швидко сохнуть і легко комбінуються між собою. Бавовна, льон або віскоза стануть значно практичнішим вибором, ніж щільні тканини.

Ще один корисний лайфхак – найгроміздкіші речі надягати безпосередньо в літак. Джинси, кросівки або чоботи, а також джемпери чи куртки краще "перевезти на собі", а не складати в багаж. Так ви суттєво заощадите місце у валізі та зможете взяти більше потрібних дрібниць, не перевищуючи дозволені норми ручної поклажі.

Які ще поради варто знати мандрівникам?