Отель при одном из самых загруженных аэропортов мира уже 11 лет подряд признают лучшим в своей категории. В 2026 году этот титул снова получил Crowne Plaza Changi Airport, расположенный в Сингапуре, рассказывает Mirror.

Смотрите также Волшебная и не такая уж и доступная: 5 изюминок одной из самых красивых стран мира

Что особенного в отеле Crowne Plaza Changi Airport?

Награду объявили в рамках престижной премии Skytrax World Airport Awards, которую часто называют "Оскаром аэропортовой индустрии". Рейтинг формируют на основе опросов пассажиров со всего мира. Отель отличается не только удобной локацией с прямым доступом к терминалам, но и инновационными решениями.

Как выглядит отель: смотреть видео

В частности, здесь предлагают номера с авиационным дизайном, а также уникальные семейные комнаты с интерактивными элементами для детей. Среди особенностей и современные технологии для сна и восстановления, включая систему, что помогает уменьшить стресс и улучшить качество отдыха.

Кроме того, гости могут присоединиться к различным активностям: от кулинарных мастер-классов до специальных оздоровительных программ. По словам руководства, главная цель – это создать комфортный и незабываемый опыт для путешественников, сочетая отдых, технологии и новые впечатления.

Смотрите также Бирюзовая вода и белый песок: этот пляж в Италии считают одним из самых красивых в мире

Какова стоимость проживания в отеле?

На платформе Booking.com стоимость проживания в стандартном номере составляет около 15 000 гривен за ночь – эта сумма уже включает налоги, которые составляют почти 2 500 гривен. В то же время проживание в более премиальном номере обойдется в более чем 27 000 гривен за одну ночь.



Как выглядит стандартный номер / фото Booking.com

Какие необычные отели достойны внимания туристов?