Какие необычные локации Европы стоит посетить?

1. Холм Крестов, Литва

Это мемориал жертвам советских депортаций и символ несокрушимой веры литовцев. Вблизи Шяуляя стоит более 100 тысяч крестов, принесенных как знаки молитвы, благодарности и памяти. Несмотря на неоднократные попытки уничтожения, святыня возрождалась вновь, став одним из самых известных духовных мест Европы.

Адрес расположения: местность Юргайчяй с почтовым индексом 81439 в Шяуляйском районе Литвы.

Холм Крестов, Литва / фото Википедии

2. Кафедра дьявола, Шотландия

Это природный каньон с красноватыми скалами и потоком воды, который создает иллюзию, будто вода окрашена кровью. Место окутано легендами – по преданию, здесь дьявол произносил свои речи. Кафедра дьявола привлекает туристов и фотографов своей жуткой красотой и загадочной атмосферой.

Адрес расположения: Александрия, Вест-Данбартоншир, Шотландия.

Кафедра дьявола, Шотландия / фото Orto.med.com.ua

3. Церковь Рождества Христова в "Огненном лесу", Эстония

Церковь была построена в 1873 году по проекту Генриха Шееля, рядом действовала приходская школа с липовой аллеей, сохранившейся до сих пор. Во время боев на Сааремаа в 1944 году храм использовали, как перевалочный пункт, после чего он был разграблен и сожжен, а в 1952 году приход ликвидировали. Сейчас остались живописные руины с ухоженной территорией, смотровой дорожкой и информационным стендом; заходить внутрь опасно.

Адрес расположения: деревня Тиириметса, волость Сааремаа, уезд Сааремаа, Эстония.

Церковь Рождества Христова в "Огненном лесу", Эстония / фото Википедии

4. Катакомбы, Париж, Франция

Как пишет Isango, под романтическими улицами Парижа простираются извилистые подземные коридоры, где хранятся миллионы костей жертв чумы и забытых душ. Дневные туры позволяют окунуться в жуткую историю города, тогда как ночной доступ запрещен из соображений безопасности.

Адрес расположения: 1 Авеню полковника Анри Роль-Танги, 75014 Париж, Франция.

Катакомбы, Париж, Франция / фото Paris

