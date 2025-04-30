7 чудес света – это не просто красивые туристические места, это культурные символы и места силы, которые меняют восприятие мира. 24 Канал рассказывает об 7 чудесах и почему они точно стоят вашего внимания.

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Великая китайская стена

Через всю северную часть Китая протянулась самая длинная постройка, которую когда-либо создавало человечество. Великая китайская стена имеет длину более 21 километра и простирается от Желтого моря до пустыни Гоби. Строительство этой стены началось еще в 7 веке до нашей эры, а самые известные ее участки возвели в 14 – 17 веке нашей эры, когда в Китае правила династия Мин.

Великая китайская стена поражает не только своим масштабом и горными пейзажами вокруг, но и символизмом – она воплощает выносливость и человеческое мастерство. Лучшее время, чтобы увидеть это архитектурное чудо, – апрель – май или сентябрь – октябрь. В эти месяцы погода комфортная, а толпы туристов меньше.



Чтобы увидеть Великую китайскую стену, стоит выбирать нетуристические участки / Фото Manuel Joseph, Pexels

Город Петра в Иордании

В пустыне на юго-западе Иордании расположен удивительный город набатеев – Петра. Древний город процветал еще в 1 веке до нашей эры, а сегодня завораживает с первого взгляда. Петра высечена в розовых скалах, а вход в нее проходит через узкий каньон Сик. Этот город у большинства людей ассоциируется увлекательными приключениями, древними цивилизациями и фильмом "Индиана Джонс".

Петру стоит увидеть собственными глазами и прогуляться древними улочками. Чтобы жара не мешала наслаждаться архитектурой, сюда стоит отправляться весной или поздней осенью.



Петра упоминается еще в Библии / Фото Florent Bertiaux, Pexels

Чичен-Ица, Мексика

На полуострове Юкатан в Мексике расположено еще одно чудо света – древний город племен майя Чичен-Ица, который построили еще в 6 веке. Его сердцем является пирамида Кукулькана – астрономический календарь. В дни равноденствия тень и свет создают иллюзию змеи, которая ползет по лестнице вниз. Вокруг расположены еще десятки удивительных сооружений, история которых окутана мистикой и загадками.



Пирамида в городе Чичен-Ица / Фото Francesco Ungaro, Pexels

Колизей, Италия

В центре Рима расположена самая популярная архитектурная достопримечательность Италии – Колизей. Амфитеатр Флавиев был крупнейшим в Древнем Риме и помещал до 50 тысяч зрителей. В прошлом здесь происходили гладиаторские бои, а сейчас это место напоминает о древнем величии.

Чтобы полюбоваться Колизеем без жары и большого количества туристов, не стоит ехать в Рим летом.



Колизей очаровывает своей архитектурой / Фото Azhar Muhammedu, Pexels

Тадж-Махал, Индия

Белоснежный мавзолей-мечеть Тадж-Махал является визитной карточкой Индии. Императором Шах-Джахан построил это удивительное здание в память о любимой жене Мумтаз-Махал в 17 веке. Тадж-Махал является символом вечной любви, ведь впоследствии императора также похоронили в нем – рядом с императрицей.

Сегодня миллионы туристов приезжают в город Агра, чтобы увидеть удивительную мечеть и сады вокруг нее. Тадж-Махал по-разному прекрасен в разные половины дня – на рассвете он имеет розовый оттенок, а на закате – золотистый.

Поездку в Тадж-Махал лучше запланировать на октябрь – март, когда нет сильной жары.



Самый красивый вид на Тадж-Махал открывается с противоположного берега реки Ямуна / Фото Roney John, Pexels

Мачу-Пикчу, Перу

Руины города инков Мачу-Пикчу оставались закрытыми для мира вплоть до 1911 года, когда их открыл историк из США Хирам Бингем. Мачу-Пикчу расположено в горах Андах – на высоте 2430 метров. Руины древнего города прекрасно сохранились, а особой атмосферы им добавляет невероятный пейзаж.



Мачу-Пикчу заставляет затаить дыхание / Sergei A, Pexels

Статуя Христа-Искупителя, Бразилия

В 1931 году в Рио-де-Жанейро возвели символ мира и веры – статую Христа-Искупителя. 30-метровая статуя расположена на горе Корковадо, с которой открывается панорама на весь город. Это религиозное сооружение вызывает невероятные эмоции, а ведет к ней живописная железная дорога через тропические леса.

Путешествие к статуе Христа-Спасителя лучше всего планировать на май – октябрь, поскольку тогда здесь меньше всего дождей.



Статуя Христа-Искупителя – это символ всей Латинской Америки / Фото Evandro Kluge, Pexels

7 чудес света – это не просто архитектура, а часть коллективной памяти человечества. Путешествуя к ним, можно прикоснуться к вечному.