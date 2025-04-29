Извержение вулкана разрушило город

Остров Монтсеррат в Карибском море принадлежит Великобритании. До 1995 года это было красивое место, с невероятными горами и белоснежными пляжами. Однако впоследствии все изменилось. Об этом сообщает 24 Канал.

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Летом 1995 года началась серия мощных извержений вулкана Суфриер-Хиллс. Лава и пепел накрыли южную часть острова и его столицу – Плимут. Местное население пришлось эвакуировать из-за угрозы. Впоследствии люди вернулись домой, но в 1997 году ситуация повторилась. Во время тушения пожаров погибли 19 спасателей.



Плимут во время извержения вулкана в 1997 году / Фото USGS

В начале августа лава разрушила почти 80% Плимута и похоронила его под толстым слоем пепла – до 1,4 метра. Очистить город было очень сложно – изверженный материал имел высокую вязкость, а потому для его очистки требовались дорогостоящие ресурсы. В результате Плимут стал черным городом-призраком, а южную часть всего Монтсеррата объявили закрытым районом.

Большинство населения покинуло остров, а столица неофициально переместилась в Брейдс, хотя юридически ею до сих пор остается заброшенный город Плимут. Кстати, его часто называют "Помпеи Карибского бассейна".



Плимут с высоты птичьего полета / Фото Edgar El

Как выглядит город-призрак сейчас

Хотя прошло уже много лет, и Плимут до сих пор остается в зоне отчуждения. Находиться в городе опасно из-за вулкана и селевых потоков, от которых невозможно убежать. Город как застыл во времени – здесь все осталось так, как и в тот день, когда люди брали самые важные вещи и бежали из дома с мыслью, что скоро вернутся. Единственная разница – все это покрыто толстым черным слоем пепла.

Вся мебель в домах фактически окаменела после селевых потоков. Некогда гостеприимные гостиные с цветочными шторами превратились в каменные сооружения.



Так райский уголок выглядит после извержения вулкана / Фото Andrew Shiva

Вулканический песок очень жидкий и легко размывается водой, из-за чего Плимут медленно опускается под землю. Хотя эта территория и закрыта от туристов, но некоторые экстремалы пытаются найти пути, как попасть в город-призрак и собственными глазами увидеть, на что способна природа.