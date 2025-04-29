Виверження вулкана зруйнувало місто

Острів Монтсеррат у Карибському морі належить Великій Британії. До 1995 року це було красиве місце, з неймовірними горами та білосніжними пляжами. Однак згодом все змінилося. Про це повідомляє 24 Канал.

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Влітку 1995 року розпочалася серія потужних вивержень вулкана Суфрієр-Хіллс. Лава та попіл накрили південну частину острова та його столицю – Плімут. Місцеве населення довелося евакуювати через загрозу. Згодом люди повернулися додому, але у 1997 році ситуація повторилася. Під час гасіння пожеж загинули 19 рятувальників.



Плімут під час виверження вулкана у 1997 році / Фото USGS

На початку серпня лава зруйнувала майже 80% Плімута і поховала його під товстим шаром попелу – до 1,4 метра. Очистити місто було дуже складно – вивержений матеріал мав високу в'язкість, а тому для його очищення були потрібні дорогі ресурси. У результаті Плімут став чорним містом-привидом, а південну частину всього Монтсеррату оголосили закритим районом.

Більшість населення покинула острів, а столиця неофіційно перемістилася до Брейдсу, хоча юридично нею досі залишається покинуте місто Плімут. До речі, його часто називають "Помпеї Карибського басейну".



Плімут з висоти пташиного польоту / Фото Edgar El

Як виглядає місто-привид зараз

Хоч минуло вже багато років, та Плімут досі залишається у зоні відчуження. Перебувати у місті небезпечно через вулкан та селеві потоки, від яких неможливо втекти. Місто наче застигло у часі – тут усе залишилося так, як і в той день, коли люди брали найважливіші речі і бігли з дому з думкою, що скоро повернуться. Єдина різниця – усе це покрите товстим чорним шаром попелу.

Усі меблі у будинках фактично закам'яніли після селевих потоків. Колись гостинні вітальні з квітковими шторами перетворилися на кам'яні споруди.



Так райський куточок виглядає після виверження вулкана / Фото Andrew Shiva

Вулканічний пісок дуже рідкий і легко розмивається водою, через що Плімут повільно опускається під землю. Хоч ця територія і закрита від туристів, та деякі екстремали намагаються знайти шляхи, як потрапити у місто-привид і на власні очі побачити, на що здатна природа.