Мальовничий острів Макіно-Айленд, на якому проживає 600 людей і стільки ж коней, розташований біля північного узбережжя штату в озері Гурон, пише 24 Канал з посиланням на BBC.

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Значна частина території острова – парк

На острові заборонено автомобілі майже з того часу, як вони були винайдені. Причина у тому, що в далекому 1898 році авто налякало коней, після чого влада заборонила двигуни внутрішнього згоряння.

Відтоді місцеві жителі обрали спокійне життя на острові, що сьогодні приваблює тисячі туристів, які шукають спокійного відпочинку.



Острів Макіно-Айленд / Фото Адам Вайт

Коні на острові використовуються в усьому: від вивезення сміття до доставки FedEx. Окрім коней, люди пересуваються на велосипедах або ходять пішки.

Вісімдесят відсотків території острова Макіно-Айленд складається з державного парку.

У парку відвідувачі можуть прогулятися віковим лісом, помилуватися високими вапняковими стовпами, а також покататися на велосипеді або взяти в оренду коней, щоб сфотографувати одну з найвідоміших визначних пам’яток острова – скелю Arch Rock.



Острів Макіно-Айленд / Фото Mackinac Island Tourism Bureau

Місцеві жителі пропонують вирушити на північ, щоб прогулятися автомагістраллю, яка перетворена на велосипедну та пішохідну стежку, що проходить по колу острова та пропонує вид на підвісний міст і доступ до тихих галькових пляжів і лісів.

Острів Макіно-Айленд на карті