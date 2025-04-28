Живописный остров Макино-Айленд, на котором проживает 600 человек и столько же лошадей, расположен у северного побережья штата в озере Гурон, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Значительная часть территории острова – парк

На острове запрещены автомобили почти с того времени, как они были изобретены. Причина в том, что в далеком 1898 году авто напугало лошадей, после чего власти запретили двигатели внутреннего сгорания.

С тех пор местные жители выбрали спокойную жизнь на острове, что сегодня привлекает тысячи туристов, которые ищут спокойного отдыха.



Остров Макино-Айленд / Фото Адам Уайт

Лошади на острове используются во всем: от вывоза мусора до доставки FedEx. Кроме лошадей, люди передвигаются на велосипедах или ходят пешком.

Восемьдесят процентов территории острова Макино-Айленд состоит из государственного парка.

В парке посетители могут прогуляться вековым лесом, полюбоваться высокими известняковыми столбами, а также покататься на велосипеде или взять в аренду лошадей, чтобы сфотографировать одну из самых известных достопримечательностей острова – скалу Arch Rock.



Остров Макино-Айленд / Фото Mackinac Island Tourism Bureau

Местные жители предлагают отправиться на север, чтобы прогуляться по автомагистрали, которая превращена в велосипедную и пешеходную тропу, проходящую по кругу острова и предлагает вид на подвесной мост и доступ к тихим галечным пляжам и лесам.

Остров Макино-Айленд на карте