У Римі звичайна поїздка в метро перетворилася на подорож у глибину історії: нова гілка метро C відкрила для пасажирів унікальні станції, де давньоримські руїни стали частиною сучасної транспортної інфраструктури, розповідає BBC.

Як звичайні станції у Римі перетворились на археологічні пам'ятки?

Під час будівництва лінії інженери натрапили на численні археологічні знахідки: від стародавніх колодязів і житлових будівель до термальних комплексів, фресок, монет і побутових предметів, датованих періодом від 7 століття до нашої ери до 5 століття нашої ери.

Найновіші станції, зокрема Colosseo-Fori Imperiali та San Giovanni, поєднують функції транспортних вузлів і мінімузеїв: тут пасажири можуть побачити експонати просто під час пересування рівнями підземки, спускаючись крізь "шари історії". Археологи зазначають, що Рим фактично змушує будівельників постійно працювати серед багатовікових нашарувань міста, через що кожен новий етап будівництва перетворюється на масштабні розкопки.

У результаті частину знайдених об'єктів інтегрують у станції, створюючи новий формат публічного простору "метро-музей". Проєкт уже викликав великий інтерес як серед місцевих, так і туристів: багато хто затримується на станціях довше, ніж планував, аби роздивитися артефакти та мультимедійні інсталяції. Будівництво лінії метро C триває майже 20 років і, за планом, має в майбутньому з'єднати різні райони міста, включно з напрямком до Ватикану.

Коли у Римі найменше туристів?

У дискусії про подорожі до Риму туристи обговорили, коли місто найменш переповнене туристами та чи залишилися ще періоди відносного спокою в одному з найпопулярніших туристичних напрямків світу.

Деякі мандрівники зазначають, що найбільш комфортним часом для відвідування залишається період після різдвяно-новорічних свят – приблизно з середини січня до лютого. У цей час у місті значно менше туристів, а популярні музеї та визначні пам'ятки.

