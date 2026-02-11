Українка, яка живе у Шотландії і веде свій блог про цю країну @chuzhozemka1, назвала локації, які варто побачити тим, хто приїхав в Единбург на кілька годин. Саме вони допоможуть відчути масштаб і атмосферу міста.

Що подивитися в Единбурзі за кілька годин?

Знайомство зі столицею Шотландії варто почати з монумента письменнику Вальтеру Скотту – знакової пам'ятки Единбурга. Неоготичний пам'ятник має висоту понад 61 метр і є другим найбільшим у світі монументом, який створювали для письменників. Українка радить піднятися вузькими гвинтовими сходами на вежу, щоб побачити з неї чудові краєвиди на місто та околиці.

Зверніть увагу! Історія створення цього пам'ятника дещо трагічна, адже його автор ніколи не побачив свого творіння. Як пише Britain Express, проєкт пам'ятника виграв Джордж Мікл Кемп, який на той час не мав архітектурної освіти – він подав свою роботу під псевдонімом, щоб уникнути упереджень. На жаль, Кемп не дожив до завершення будівництва: він загинув у каналі Юніон.

Монумент Вальтера Скотта в Единбургу / Фото Depositphotos

Наступна зупинка – Національна галерея Шотландії. Насправді у ній можна провести багато годин, милуючись мистецтвом. Однак саме зараз тут представлений портрет шотландського поета Роберта Бертса, який вважався втраченим понад 200 років. Тож це унікальна можливість зайти в галерею і ненадовго і побачити картину на власні очі.

Дворик Edinburgh school of divinity – це затишне та атмосферне місце біля історичної будівлі богословського факультету Единбурзького університету. Тут можна відчути старовинну атмосферу академічного Единбурга і зробити красиві фотографії.

По дорозі до головної вулиці міста Royal Mile не минайте увагою банк Шотландії. Це один з найстаріших банків Європи, який має дуже виразну архітектуру. На його куполі височіє золота статуя – символ процвітання і стабільності.

Royal Mile – пішохідна вулиця, де на кожному кроці можна знайти архітектурну чи культурну пам'ятку, сувенірні крамнички та атмосферні заклади.

Вулиця Royal Mile в Единбурзі / Фото Depositphotos

Українка радить забронювати столик у Makas Mash Bar – легендарному ресторані в центрі Единбурга. Тут подають традиційні шотландські страви, зокрема 9 видів пюре з м'ясом, яке просто тане в роті. У ресторані завжди дуже багато відвідувачів, тому столик варто бронювати заздалегідь.

З головної вулиці міста заверніть на Victoria Street – одну з найвпізнаваніших вулиць Единбурга. Саме ця вулиця є прототип Алеї Діагон з "Гаррі Поттера". Тут можна зайти до чарівної крамнички з тематичним реквізитом, біля якої завжди є довга черга, та зробити фото на тлі яскравих різнобарвних будиночків навколо.

Українка розповіла, куди піти в Единбургу: відео

У коментарях до відео інші українці зізналися, що коли вперше побачили Единбург, то плакали від його краси: "Це місто – це любов з першого кроку і назавжди. Я просто плакала від тієї краси".

