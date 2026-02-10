Щоб не виділятися й почуватися комфортніше у французькій столиці, варто знати кілька негласних норм поведінки, особливо у громадському транспорті, пише Lonely Planet.

Що не можна робити у громадському транспорті Парижа?

Дайте іншим пасажирам вийти з метро. Перш ніж зайти в поїзд чи метро – треба дати іншим пасажирам вийти. Це правило є елементарним для тих, хто користується громадським транспортом, проте часом натовп людей таки спонукає якнайшвидше заскочити в салон, щоб зайняти місце.

Не відчиняйте двері, доки поїзд повністю не зупиниться. Не всі поїзди паризького метро автоматичні. У старих вагонах потрібно натиснути кнопку або підняти засувку, щоб відчинити двері.

Не користуйтеся гучним зв’язком у громадському транспорті. Навіть якщо вам здається, що французи нічого не зрозуміють з українського ютубу, слухати щось без навушників – моветон. Також не варто голосно розмовляти, дочекайтеся коли вийдете з транспорту.



У громадському транспорті варто їздити у навушниках / Фото Pexels

Поступайтеся місцем у годину пік. У метро є розкладні стільці. На них можна сідати, якщо вагон не заповнений людьми. Якщо ж він заповнений, то треба встати на ноги, щоб більше людей могли проїхати.

Знімайте рюкзак. Під час посадки в повний вагон метро або поїзд, варто знімати рюкзак з плечей. У години пік ним можна вдарити людей в обличчя. Саме неуважні туристи з рюкзаками є одними з найбільш надокучливих пасажирів метро.

Не кладіть ноги на сидіння. У паризькому метро це вважається грубою помилкою, яка карається штрафом у розмірі 60 євро.

Куди поїхати у Франції замість Парижу?

Марсель вважається найстарішим містом Франції, яке ідеально підходить для туристів, які шукають автентичні враження, пише Express. Компанія Insureand Go назвала Марсель найавтентичнішим містом Європи, аналізуючи 1,3 мільйона відгуків, що підкреслюють його місцеву, а не туристичну атмосферу.

