Деякі люди настільки бояться зустріти у воді змію чи вужа, що взагалі уникають купання у водоймах. Усю правду про те, чи становлять плазуни небезпеку для людей у воді, в інтерв'ю 24 Каналу розповів директор Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру Ігор Антахович.

Читайте також Шацькі озера стають платними: скільки тепер коштує в'їзд та для кого він буде безкоштовним

Чи небезпечні змії у водоймах?

В українських водоймах можна побачити лише водяного вужа або звичайного вужа, які не є отруйними і точно не збираються нападати першими.

Вуж дуже швидко у воді рухається. Але можна не переживати – він ніколи ні на кого у воді не нападає. Тобто намагається втекти максимально швидко,

– пояснив Антахович.

Вужі не становлять небезпеки для людини не тільки у воді, а й на суші. Єдине, що вони можуть зробити, – це обприскати своїми неперетравленими виділеннями, які мають дуже неприємний запах. Якщо ж схопити вужа і сильно утримувати у руках, то іноді він може вкусити. І хоч вуж не має отрути, але рана все одно буде інфікована, адже на його зубах є залишки тваринної їжі, які почнуть гнити.

Але якщо вужа не чіпати – він точно не чіпатиме вас.

До речі, ще один цікавий факт – більшість людей розрізняють вужа від гадюки по плямах за головою. Вони мають світло-сірий, жовтий або помаранчевий колір. Однак у водяного вужа таких "вушок" немає. Ба більше, водяний вуж взагалі не має ніякого малюнка на спині. Тож не треба лякатися, якщо ви не побачите характерних ознак, за якими відрізняють вужа. Це точно не гадюка.

Як відрізнити отруйну змію від неотруйної / Інфографіка 24 Каналу

Що не можна робити, коли побачив змію?

Найперше і найважливіше – не можна гнатися за плазуном чи намагатися його схопити. Якщо вам не пощастило і вас таки вкусила змія, то, якщо є можливість, постарайтеся прийняти горизонтальне положення і прямуйте до медиків. Також важливо пити багато води, бо отрута виходить зі сечею.

Щоб уникнути такого сценарію – обходьте змію стороною.