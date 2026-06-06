Літо – не лише сезон відпочинку, а й період, коли люди найчастіше натрапляють на змій. І найважливіше у такі моменти знати, як розрізнити вужа від гадюки та що варто зробити, щоб не накликати на себе лиха.

24 Канал поспілкувався з директором Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру Ігорем Антаховичем. Він розповів нам про те, де водяться вужі, а де – гадюки, яких змій називають інтелігентними та що потрібно зробити на подвір'ї, щоб на ньому не водились плазуни.

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Де водяться вужі, а де гадюки та які змії є в Карпатах?

Де в Україні найчастіше трапляються вужі, а де – гадюки?

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В принципі, їхні ареали накладаються один на одного. Тобто по всій Україні є і гадюки, і вужі. Єдине, що вужі все-таки більше тяжіють до вологих місць. Ближче до річок, боліт. А гадюка переміщається практично по всій території, хоча вона теж потребує вологих місць для того, щоби зволожити шкіру, особливо під час линяння.

А яких змій тоді найчастіше можна побачити в Карпатах?

В Карпатах можна побачити звичайного вужа, водяного вужа, гадюку двох підвидів, які тепер навіть розділяють на два окремих види – тобто гадюка звичайна і гадюка Нікольського. Гадюка Нікольського раніше вважалася чорною морфою (варіація забарвлення, – 24 Канал) гадюки звичайної, а зараз її навіть виділяють в окремий вид.

Тобто, та ж сама гадюка, але має чисто чорне забарвлення, інколи злегка з коричнюватим відтінком. І якщо вона чисто чорна, то вона має навіть оксамитовий відлив.

Крім вужів і гадюк, можна зустріти у нас ще мідянку і лісового полоза. Це теж неотруйні змії. Їх часом люди плутають з отруйними через незнання. Далі постараюся пояснити, як відрізнити отруйну змію від неотруйної.

Це насправді дуже важливо, бо люди часто лякаються вужів дуже дарма. І дуже часто недооцінюють ситуацію, коли стикаються з гадюкою, наприклад.

З гадюкою, так. Чому недооцінюють? Пояснюю: тому що гадюка значно менша за розміром. Ну, і те, що менше, воно тікає. Чомусь більшість вважає, що змії нападають на людей, атакують.

Насправді отруйних змій, наших гадюк, фахівці-герпетологи називають інтелігентними зміями. Тому що вони не нападають на людину ніколи. Вони захищаються.

Тобто, якщо змія вас вкусила, це означає, що вона була в такому становищі, з якого їй виходу не було. Тікати їй не було куди, вона повинна була вас атакувати. Але це не напад – це захист.

Ось така ситуація. А лякають людей, як правило, неотруйні змії. В основному, вужі. Тому що вони крупні, вони значно більші. По довжині вуж виростає до трьох метрів навіть може бути вуж, товщиною з руку, якщо він наїсться чогось незадовго до зустрічі. І він доволі великий, його легко помітити і його легко налякатися, тому що він здоровий.



Вужі більші за гадюк, тому можуть здаватись страшнішими / Фото pixabay

Крім того, сама поведінка вужа: оскільки це неотруйна змія, він змушений показати, що він дуже грізний. Тобто він починає роздуватися, збільшуватися в розмірі, сичати – голосно, його чути за кілька метрів. Може стати в стійку, як кобра, й імітує атаку, імітує удар зубами, хоча єдина його зброя – тобто, якщо ви його, припустимо, все-таки зловите і постараєтеся щось йому робити – він просто відригне на вас те, що в нього було в шлунку. Оце його такий захист. А воно є дуже бридке, смердюче, і тому ви зразу його кинете з рук, і він зможе собі спокійно втекти. Отак себе веде неотруйний вуж.

До речі, в мене ще є питання про біотопи. Я раніше був на відкритті Свірзького замку. І там же озеро є красиве, і біля нього, як з'ясувалось, водиться чимало змій.

Там вужів може бути море! Море просто. Там таке вологе понижене місце, і там має їх бути багато.

Тобто якщо ми говоримо, умовно, про водойми й так далі, то там радше будуть вужі?

Так, так. А якщо просто відкриті простори, або десь узлісся, або в лісі – то це гадюки.

Я розумію, що змії буквально розкидані по всій території України, але, можливо, є якісь локальні види?

Так, по всій території. Єдине, що північна і середня частина України – це, от власне, гадюка звичайна і Нікольського – по всій території з заходу на схід. А от південні області – це Херсонська, Миколаївська, Одеська, Крим – там зустрічається інший вид гадюки: гадюка степова, яка відрізняється від них світлим фоном шкіри й малюнком темно-чорним, темно-коричневим, ромбиками темного кольору. Але тло світло-сірого кольору.

І з відкритих джерел відомо, що отрута степової гадюки є значно сильнішою від звичайної гадюки. І є смертельні випадки від укусів степової гадюки. Після укусів звичайної гадюки або гадюки Нікольського дуже рідко бувають смертельні випадки. Це стається хіба тоді, коли це мала дитина або якщо це старша людина з якимись хронічними захворюваннями, з ускладненнями: легеневими, серцевими й так далі.

Взагалі, укус гадюки звичайної не смертельний. Не треба панікувати, не треба бігти кудись, якісь сироватки колоти. Просто звертаєтеся до клініки, до медиків, пояснюєте ситуацію. Вони вас направляють на підтримувальну терапію, і, як правило, це проходить дуже легко.

Чому змії з'являються біля людських помешкань?

Ми почали розмову з того, що змій можна побачити на природі – у лісах, біля водойм. Але останнім часом ми чуємо, зокрема, з медіа, що вони все частіше підходять до людських помешкань.

Так, і цьому є абсолютно точна причина. У них харчові об'єкти – це в основі мишоподібні гризуни. Причому швидше миші, ніж щурі, бо щурі для них трохи завеликі. І тому, оскільки біля оселі людей завжди є залишки якихось продуктів, якоїсь їжі, і є, власне, миші, то вони приходять за ними. Тобто їм тут легше полювати, значно легше.

На обмеженій території, де не треба довго шукати тих мишей, вони вільніше себе почувають в плані харчування. Тому, якщо є змії біля людської оселі, то цьому є фактично дві причини: на території оселі є однозначно миші, так, і на території оселі є місця, де ця змія може сховатися і перечекати, припустимо, ніч із низькою температурою, коли вона не може активно пересуватися.

Щоб не було біля вашої оселі змій, їм треба не створювати умов. Тобто має бути порядок на території, має бути покошена трава, не має бути куп хмизу, залишків будівельних матеріалів, дров, дощок, які валяються і так далі – оцього не має всього бути.

А для того, щоб не було мишей, треба слідкувати, щоб не було доступу до продуктів, щоби миші не харчувалися вільно і не розмножувалися. Тоді, знову ж, не буде їхнього запаху, на який і рухаються змії, зокрема, вужі. Бо вужі теж харчуються мишами, хоча, крім мишей, вужі ще активно їдять жаб, рибу і менших за себе ящірок і змій так само. У них така дещо ширша палітра харчування.

Як відрізнити вужа від гадюки?

Власне, давайте ми фіналізуємо, як відрізнити вужа від гадюки, якщо нашому читачу трапиться будь-який плазун десь у природі.

Усе дуже просто. Але, по-перше, треба розуміти правила поведінки: якщо ви зустрічаєте плазуна в природі, то не треба бігом бігти за ним і заглядати, а хто ж це у вас на шляху трапився. Треба зупинитися, тримати в полі зору цю тварину, яка вам здалася змією, бо це може бути і ящірка, і протягом буквально кількох хвилин ця тварина просто піде. Зникне. Бо вона не зацікавлена жодним чином у зустрічі з людиною.

Але якщо ви все-таки, перетнулися і бачите десь на невеликій відстані змію, то дуже легко відрізнити отруйну від неотруйної. Всі без винятку неотруйні наші змії – це вужі, мідянка і полози – вони мають округлу передню частину голови. Округлу, заокруглену.

Якщо ви добре бачите очі цієї тварини, то так само абсолютно чітко зіниця ока є круглою у неотруйних змій.

У гадюки зіниця ока є вертикальною. Щілина вертикальна. Має такий доволі загрозливий, суворий вигляд. І це завдяки тому, що в неї ще над оком нависає такий виступ голови, черепа, як брови у людини. В отруйних змії брів немає, але виступ над очима є.

І голова має ромбічну, загострену форму. Тобто передня частина голови має ромбічну, загострену форму. Раз – форма, надбрівні виступи над очима – два, і зіниця вертикальна – три. Таким чином дуже чітко можна відрізнити отруйну змію від неотруйної.



Як відрізнити отруйну змію від неотруйної / Інфографіка 24 Каналу

Повернімося до вужа. Вуж безпечний для людини?

Абсолютно безпечний, за винятком того, що от він може вас, так би мовити, обприскати виділеннями своїми відригнутими, недоперетравленими, які дуже неприємно пахнуть. Хоча, в принципі, можу вам сказати, що якщо дуже сильно його утримувати від свободи в руках і так далі, він може часом і вкусити. Адже в нього теж є зуби, і якщо його роздратувати, то він може вас вкусити, і дірки на шкірі так само будуть.

Але в нього отрути жодної немає. Єдине, що ця рана буде інфікованою, і оскільки на зубах завжди є залишки їжі тваринної, то вона буде гнити, вона буде боліти й так далі. Слід розуміти, що це один із засобів його захисту. Тому не варто допускати до того, щоб вас вуж вкусив.

Всі прекрасно знають, що у звичайного вужа є дуже хороший такий індикатор – це вушка за головою, так? Такі плями – від світло-сірого до жовтого і навіть жовтогарячого, помаранчевого кольору – чітко можна відрізнити, що це вуж. Але водяні вужі – вони не мають цих плям і не мають жодного малюнка на спині.

Він має такий оливково-зелений колір, дуже добре плаває, чому і називається водяний вуж. Дуже швидко в воді рухається, але в воді, ще раз кажу, можна не переживати – ніколи ні на кого в воді не нападає. Тобто намагається втекти максимально швидко. От такі ще чіткі індикатори, як відрізнити вужа від гадюки.

За уточнення про воду дуже дякую, відлягло.

Так, бо побутує чимало забобон, купа всякої неправдивої інформації. Дуже багато людей бояться купатися у водоймах, тому що от побачили десь там змію, яка пливла, і думають, що вона на них нападе, і вона їх покусає. Ні, можете не переживати. Це ви бачили однозначно в воді водяного вужа або звичайного вужа, от, які прекрасно плавають, але в воді ніколи ні на кого не нападають.



Вужі можуть плавати, але у воді не нападають / Фото pxhere

Що зробити, якщо зустріли змію на природі?

Я розумію, що уникнути на природі змій може бути складно. Але, можливо, ви поділитесь порадами для тих, хто відпочиватиме десь у лісі, біля водойм, що їм слід робити, щоб мінімізувати ризики можливого контакту?

Це, в принципі, дуже прості речі, які будь-хто з мешканців України, оскільки у нас водяться ці тварини, повинен знати. В першу чергу, коли ви йдете на природу, ви повинні відповідним чином бути одягнені. Тобто не можна виходити в ліс у шльопанцях на босу ногу, в шортах з голими ногами й так далі. Мають бути довгі, з цупкої тканини штани, мають бути хороші, зручні кросівки, бажано високі, наприклад, тактичні.

Верхня частина одягу має бути з довгим рукавом. Особливо якщо ви збираєте ягоди або гриби. Тобто ви нахиляєтеся верхньою частиною тіла до ґрунту і руками там щось робите, шукаєте і так далі. Тобто, крім ніг, до поверхні землі також близько перебувають і руки. Відповідно, вони повинні бути захищеними.

І друге правило – це треба бути уважним. Просто ви повинні дивитися по сторонах, прислухатися до звуків, до шумів. Якщо щось десь там рухається, воно однозначно шумить, і ви мусите на це звернути увагу. Побачили щось незрозуміле – зупинилися. Все. Зупинилися, зробили паузу 20 – 30 секунд. Щойно стихло – можна продовжувати рух далі.

Найпростіший спосіб захистити себе від близького, безпосереднього контакту, зустрічі з якимось наземним плазуном – це мати в руках палицю довжиною до двох метрів. І коли ви йдете, перед собою цією палицею розсуваєте траву або гілки якісь і так далі, то ясно, що ви шумите. І вас змія почує значно раніше, ніж ви її побачите, і вона постарається швидше за все з вашого маршруту піти, щоб з вами не зустрічатися.

От, і знов же ж, якщо ви все-таки зустрілися зі змією, ви її чітко бачите... Бувають такі випадки, коли змія не хоче швидко тікати. Цей випадок є тільки один – це коли змія поїла і перетравлює їжу. Чому? Тому що змії – холоднокровні тварини. Їхня температура тіла і всі процеси життєві залежать від температури зовнішнього середовища.

У нас із вами, ми теплокровні, температура від 36,6 до 37 градусів, і вона підтримується нашим організмом, і всі процеси проходять при цій температурі. Змії температуру підтримують завдяки сонячному теплу. Тому, якщо вона поїла, їй треба перетравити їжу, для цього їй треба прогрітися.

Відповідно, вона вибирає якесь відкрите місце. Це може бути пеньок, це може бути камінь, нагрітий сонцем, на якому вона скрутиться кілечком і має якихось там годинку, півтори, дві побути на цьому місці для того, щоб перетравити їжу. І якщо в цей момент ви трапилися на її шляху, то вона, ну, не дуже захоче тікати. Вона просто зупиниться і буде за вами спостерігати.



Змії люблять грітись на сонечку після обіду / Фото pixabay

То в такому випадку ви теж зупиняєтеся, робите два – три кроки назад, дивитеся вправо-вліво, куди вам зручніше піти, і обходите її: або справа, або зліва. Спокійно, без зайвих рухів, без там шукання патика, без тикання патиком у ту змію – просто йдете собі своєю дорогою. Вона вас не буде рухати.

Тобто, якщо я правильно розумію, у гарну, теплу, сонячну погоду краще дуже не потикатися до якихось каменюк, до пеньків?

Так, так, так. Треба бути особливо уважним якраз в гарну сонячну погоду теплу. Тому що це є момент, коли змії активно пересуваються, активно полюють, шукають собі поживу, ловлять тих мишей, яких мають з'їсти. З'їли їх, припустимо, і повинні перетравити. Оце якраз все відбувається в гарну теплу сонячну погоду – тоді ж, коли й ми найбільше хочемо відпочити на природі. Тут наші інтереси збігаються. Але треба бути свідомим того, що можна в таку погоду частіше їх зустріти. Треба бути уважнішим просто.

А я можу припустити, що в негоду їх зустріти значно важче буде, правильно?

Значно важче, абсолютно правильно. Вони, до речі, мають внутрішні природні барометри, і вони дуже добре передбачають зміну погоди. І за кілька годин до зміни погоди вони намагаються знайти собі укриття, де вони сховаються і зможуть перебути там від кількох годин до кількох діб – до того моменту, коли знову буде тепло, тепла погода, і вони зможуть вийти на полювання.

Що не можна робити під час зустрічі зі змією?

Фіналізуймо для читача речі, які категорично не можна робити, коли ти побачив будь-яку змію.

Категорично не можна за нею гнатися і, так би мовити, хапати її та намагатися їй заглянути в очі й з'ясувати, чи це отруйна змія, чи неотруйна змія. Не можна цього робити.

Друге, що треба зробити обов'язково, якщо вас все-таки вкусила змія, – це треба звернутися до медичних працівників. Хоча дуже багато людей проходять цей, так би мовити, момент абсолютно спокійно, без шкоди для здоров'я, але все-таки краще звернутися до медиків.

Чого категорично, знов же ж, не можна робити? Не можна панікувати, якщо тебе вкусила змія. Навпаки, треба заспокоїтися, спробувати, якщо є така можливість, прийняти горизонтальне положення, бути максимально спокійними та багато пити води. Тому що з сечею наші нирки активно виводять отруту з організму.

Тобто, знову ж таки: бачимо – не чіпаємо змію?

Зупиняємося й обходимо стороною. Все, це золоте правило!