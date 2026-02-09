Заборонені продукти визначаються національними та міжнародними правилами та здебільшого стосуються свіжих фруктів, овочів, м’яса та молочних виробів, йдеться в інстаграм-дописі LINA TOUR.

Читайте також Чи варто бронювати подорожі заздалегідь: плюси і мінуси без прикрас

Не можна перевозити саме ті продукти, які потенційно можуть поширювати хвороби. Перевізники та прикордонники звертають особливу увагу на певні категорії, оскільки вони можуть становити загрозу для здоров’я населення країни. Щоб уникнути неприємностей, українцям треба ознайомитися з переліком заборонених продуктів перед поїздкою.

Які продукти заборонено перевозити через кордон?

М’ясні вироби

Через кордон не можна перевозити свіже м’ясо (свинину, птицю, яловичину). Не дозволяється перевозити ковбаси, консервоване м’ясо (банки домашні, паштети). До заборон входить також сало та копчені м’ясні вироби. У випадку прихованого чи незадекларованого м’яса – конфіскація у кращому випадку, у гіршому – штраф.

Молочні продукти

Навіть запаковані магазинні продукти попадають під заборону, тому краще відмовитися від перевезення свіжого молока, твердих та м’яких сирів, а також масла, вершків, йогуртів та десертів на молочній основі.

Алкоголь та тютюнові вироби

На алкоголь діють наступні обмеження – це спиртні напої більше 22% (віскі, горілка) до 1 літра, тихі вина до 4 літрів та пиво до 16 літрів. Якщо перевищити ці норми, алкоголь можуть конфіскувати чи стягнути штраф. Одна людина може перевозити через кордон лише 2 пачки сигарет та до 50 грамів тютюну для куріння.

За порушення правил перевезення продуктів на кордоні передбачено штраф від 50 до 1000 євро, пише Finance News. Заборонені продукти мають право конфіскувати, а в разі спроби приховування – штраф може складати 100 – 200% вартості товару.

Що ще варто прочитати?