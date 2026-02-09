З кожним роком туристичні компанії все активніше заоохочують мандрівників бронювати поїздки за кілька місяців вперед, пропонуючи вигідні знижки, йдеться в інстаграм-дописі LINA TOUR.

Однак низька ціна – не єдиний фактор, який треба враховувати, бо умови повернення коштів, зміна планів чи непередбачувані обставини можуть звести всі плани нанівець.

Щоб зрозуміти, чи підходить вам раннє бронювання, важливо зважити всі плюси та мінуси. Фахівці розповіли, основні переваги й недоліки такого підходу планування подорожей та визначили, кому він справді вигідний, а кому краще зачекати.

Які є плюси та мінуси раннього бронювання?

Плюси раннього бронювання

Економія на деякі подорожі складає від 20 до 40%;

У наявності великий вибір готелів та номерів: сімейні, з аквапарками й топові 5-зіркові варіанти;

Гарантія місць у популярних датах – канікули, свята, літо;

Відпустка запланована заздалегідь – це спокій.

Мінуси раннього бронювання

Плани можуть змінитися;

Доведеться витратити гроші ще задовго до самого відпочинку;

Такий варіант не підходить для спонтанних мандрівників.

Коли краще бронювати відпустку?

У лютому найчастіше туристичні фірми пропонують максимальні знижки на різні подорожі. Березень також зберігає за собою статус місяця для вигідних бронювань. У квітні можна натрапити на знижки, проте всередині весни популярні готелі вже починають активно розбирати.

Кому підходить раннє бронювання?

Раннє бронювання є вигідним для сімей з дітьми та любителів комфортних 5-зіркових готелей. А ще таке бронювання підходить для тих, хто хоче конкретний готель та зекономити гроші без витрат.

Туристам варто знати, що дешеві авіаквитки часто мають приховані недоліки, такі як незручний час прильоту та тривалі черги в аеропортах, що можуть зіпсувати перший день відпустки, пише Daily Mail. Лоукост-авіакомпанії часто додають численні доплати, такі як за багаж і напої, що робить початково дешеві квитки значно дорожчими.

