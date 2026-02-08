Літнє зростання цін – це не жадібність та не спонтанне рішення заробити, а наслідок логічних та прогнозованих процесів, які щороку повторюються на туристичному ринку. В інстаграм-дописі "LINA TOUR" туристам детально розповіли, що саме змушує ціни змінюватися перед стартом сезону.

Що впливає на збільшення цін в гарячий сезон?

Транспорт. Ближче до сезону перевізники підвищують тарифи. Автобуси, поїзди, паливо – у літній час все дорожчає синхронно.

Проживання. На літнє проживання готелі формують ціни ще взимку. Чим ближче до сезону і чим менше вільних місць - тим вища вартість за одну ніч.



Локації та послуги. Популярні місця у високий сезон зберігають вищі тарифи, бо знають, що в цей час буде високий наплив туристів.

Попит. Коли більшість людей починає шукати тури одночасно, то починає діяти просте правило – чим менше місць, тим вищою буде ціна.

Ціни почнуть рости не різко, а поетапно. Тобто той самий маршрут, готель чи послуги будуть однаковими, але вже вартість більшою.

