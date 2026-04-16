Плануючи літню подорож на круїзному лайнері, важливо заздалегідь ознайомитися з правилами перевезення речей, щоб уникнути конфіскації та зайвих витрат. Про це нагадують експерти туристичної галузі, які виділили найпоширеніші предмети, що заборонено або небажано брати на борт, розповідає Express.

Які речі варто залишити вдома перед відпусткою на лайнері?

Серед них – алкоголь. Хоча деякі круїзні компанії дозволяють обмежену кількість (зазвичай одну пляшку вина або шампанського), за вживання власного алкоголю на борту часто стягують додаткові збори, тому мандрівникам радять користуватися напоями, доступними на лайнері.

Ще один заборонений пункт праски та відпарювачі. Через ризик займання їх зазвичай не дозволяють брати на борт, хоча на самих лайнерах часто доступні альтернативи для пасажирів. Також під забороною свічки через пожежну небезпеку. Бортовий персонал конфіскує такі речі під час перевірки багажу. Окремо експерт звертає увагу на CBD-продукти.

Праски та відпарювачі є забороненими

Через різні закони у країнах, де зупиняються круїзні судна, їх заборонено брати на борт, навіть якщо вони легальні у країні проживання пасажира. Крім того, туристам варто пам'ятати, що домашні тварини, як правило, не допускаються на круїзні судна. Виняток становлять лише службові собаки-поводирі, які забезпечують медичну допомогу пасажирам.

Якщо ви плануєте прикрасити свою каюту букетом квітів або кімнатною рослиною, варто переглянути це рішення. На більшість круїзних лайнерів такі предмети також заборонено брати на борт, адже вони можуть переносити пилок, насіння або рослинні хвороби, які становлять ризик для екосистем як самого судна, так і портів, куди воно заходить.

Експерти радять уважно перевіряти правила кожної круїзної компанії перед поїздкою, щоб уникнути неприємних ситуацій під час посадки на лайнер.

