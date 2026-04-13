Проходження контролю безпеки в аеропорту часто стає однією з найповільніших і найстресовіших частин подорожі. Однак правильна підготовка може значно скоротити час очікування і зробити цей процес набагато простішим.
Як швидко пройти перевірку в аеропорту?
- Ретельно пакуйте речі
Правильна організація багажу суттєво впливає на швидкість перевірки. Рідини та електроніку варто тримати у легкодоступних місцях, а також дотримуватися правила 3 – 1 – 1 для рідин: кожна ємність до 100 мілілітрів, усі разом у прозорому пакеті об'ємом до 1 літра. Використання органайзерів допомагає швидко знаходити потрібні речі.
- Обирайте простий і зручний одяг
Одяг і взуття, які легко знімати, значно пришвидшують проходження контролю. Варто уникати ременів, масивних прикрас і складного взуття. Краще обирати прості речі без зайвих металевих деталей.
- Тримайте документи напоготові
Посадковий талон та паспорт потрібно підготувати ще до підходу до контролю. Це дозволяє уникнути зайвих затримок у черзі.
Тримайте документи напоготові / фото Canva
- Використовуйте мобільний посадковий талон
Електронні квитки значно спрощують процес, оскільки їх можна просто відсканувати з телефону без паперових документів. Важливо лише заздалегідь зарядити пристрій.
- Ознайомтесь із правилами перевезення
Знання заборонених предметів допомагає уникнути додаткових перевірок і конфіскацій. Актуальні правила можна перевірити на сайті авіакомпанії або служби безпеки аеропорту.
- Приїжджайте в аеропорт заздалегідь
Рекомендовано закладати щонайменше 2 години для внутрішніх рейсів і 3 години для міжнародних. Це дозволяє спокійно пройти всі етапи навіть у разі черг.
- Обирайте правильну чергу
У багатьох аеропортах існують окремі лінії для сімей, пасажирів із пріоритетом або учасників швидких програм перевірки. Правильний вибір черги може суттєво зекономити час.
- Зберігайте спокій і ввічливість
Поведінка пасажира також впливає на швидкість проходження контролю. Спокій і готовність співпрацювати з персоналом допомагають уникнути зайвих ускладнень.
