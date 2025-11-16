А серед найбільш переоцінених локацій експерти виділяють Венецію, Санторіні та Балі. 24 Канал із посиланням на Gamintraveler розповість про це докладніше.
Дивіться також Спекуляції на святому: як в Італії туристів "розводять" із джелато
У яких країнах туристи найбільше розчаровувалися у 2025 році?
Венеція в Італії.
Місто це є однією з найвідоміших історичних пам'яток регіону, а відтак і страждає від масового туризму та перенаселення. Це призводить до заторів на каналах, значних черг і зниження якості перебування туристів.
Також у 2025 році багато відвідувачів у відгуках відзначають, що атмосфера Венеції втратила колишній шарм і колорит. Зокрема, власне, через інтенсивний потік туристів та комерціалізацію.
Санторіні у Греції.
Цей славнозвісний острів із білими будиночками й мальовничими заходами сонця так само часто критикують за переповненість туристами. А ще й за непомірні ціни на послуги.
Туристи їдуть сюди здебільшого по спокій та романтику. А замість цього часто натрапляють на тисняву та неочікуване спустошення гаманця, що псує враження від відпочинку.
Балі в Індонезії.
Цей екзотичний острів давно став жертвою масового туризму, особливо інстаграмного. Відтак у 2025 році багато гостей скаржаться на втрату автентичної атмосфери.
Та сама надмірна кількість туристів і суворий комерційний вплив віддалили цей регіон від його культурних коренів. Утім, інші місця Індонезії набувають популярності замість Балі.
Важливо. Як зазначає портал Nomad, уникнути пастки розчарування від невиправданих у подорожі очікувань можна. Просто вже на етапі планування не покладайтеся тільки на те, що посідає перші місця на туристичних сайтах. Натомість копайте блоги, форуми, соцмережі – щоб мати реальні відгуки від мандрівників. Шукайте згадки про черги, завищені ціни та інші tourist trap у відгуках.
Ось, до прикладу, кілька поширених у Європі tourist trap: дивіться відео lukepatricktravelstories
Та відкиньте розчарування. Бо попри все це у 2025 році сфера туризму демонструє популярні напрямки, які приваблюють мандрівників зі всього світу. І які продукують майже тільки позитивні відгуки.
Які туристичні місця найкращі та найпопулярніші за відгуками у 2025 році?
На початку 2025 року Дубай став лідером серед напрямків із найбільшою кількістю бронювань готелів та апартаментів. Його популярність зросла завдяки поєднанню розкішного сервісу, інноваційних архітектурних рішень, а також масштабних культурних і спортивних подій.
А ще Патагонія у Південній Америці набирає популярність, зокрема як місце для екологічного туризму. У 2025 році сюди приїжджають мандрівники, які цінують природу, безліч національних парків та незаймані ландшафти, що створюють унікальні умови для піших походів і фотографування.