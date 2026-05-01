Урнесская прудовая церковь – это не просто архитектурный памятник, а настоящий мост между эпохами, где переплелись традиции викингов, средневековое искусство и христианская культура. Также она входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Где расположена Урнесская деревянная церковь и почему она в списке ЮНЕСКО?

Урнеская прудовая церковь в Норвегии – одна из старейших деревянных церквей Европы, построена в 12 – 13 веках, рассказывает UNESCO World Heritage Centre. Она расположена в живописном месте на берегу Согне-фьорда и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальный пример средневековой деревянной архитектуры.

Как выглядит церковь: смотреть видео

Чем особенна архитектура этой церкви?

Церковь является редким примером сложного деревянного строительства, которое в средневековье по уровню мастерства могло конкурировать с каменными сооружениями. В ее конструкции соединены скандинавские традиции деревянного зодчества, элементы кельтского искусства, влияния культуры викингов и черты романской архитектуры, что делает ее уникальной для всей Северной Европы.

Чем еще особенна церковь?

Особую ценность имеют резные деревянные детали, в частности орнаменты из сплетенных животных, характерные для викингской традиции, а также сложные декоративные элементы так называемого "урнесского стиля". Внутри сохранились резные капители 12 века, которые отражают переход от дохристианской культуры к христианской Европе.

Урнесская деревянная церковь / фото Heritage Wanderlust

Почему эта церковь важна для истории?

Урнесская церковь является важным свидетельством развития деревянной архитектуры в средневековой Северной Европе. Она сохранила свою первоначальную конструкцию, а также элементы различных исторических периодов, что позволяет проследить эволюцию строительных техник и культурных влияний на протяжении веков.

В каком состоянии сохранности находится памятник?

Сегодня церковь находится в хорошем состоянии благодаря многолетним реставрациям и государственной охране. Она остается частично действующей: здесь иногда проводят крещения и свадьбы. Объект оснащен современными системами защиты, в частности противопожарным контролем, а его сохранность находится под постоянным наблюдением специалистов.

Несмотря на хорошее состояние, памятник остается уязвимым. Основными рисками являются пожары, влияние чрезмерного туризма и климатические изменения, в частности повышенная влажность и осадки, которые могут негативно влиять на деревянную конструкцию.

Когда можно посетить Урнескую церковь?

Как пишет Stavechurch.com со 2 мая по 30 сентября церковь открыта для посетителей ежедневно. График работы с 10:30 до 17:45, поэтому туристы имеют почти весь день, чтобы увидеть одну из старейших деревянных церквей Европы.

Сколько стоит вход?

Стоимость посещения зависит от категории посетителя:

взрослый билет стоит 150 норвежских крон,

для пенсионеров 120 крон,

для детей и студентов 100 крон.

для семей предусмотрен билет за 300 крон,

для групповых посещений 150 крон с человека.

Адрес расположения: 6870 Ornes, Норвегия.

