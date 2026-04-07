На платформе тредс мы наткнулись на невероятные фотографии liubava_bura. Эта локация расположена всего в в 20 минутах от главного вокзала немецкого города Дрезден.

Какую локацию стоит увидеть туристам возле вокзала города Дрезден?

Дрезденский дворец Цвингер считается одним из самых ярких образцов барочной архитектуры в мире и одной из главных туристических достопримечательностей города, рассказывает Germany Travel. Его история берет начало со времен правления Августа Сильного, когда в 1709 году комплекс возвели как место для придворных развлечений, турниров и праздников.

Как выглядит локация: смотреть видео

В последующие годы дворец постепенно расширяли: в 1712-м появилась длинная галерея, а уже в 1714 году построили знаменитые Коронные ворота, которые сегодня являются одной из самых известных частей ансамбля. Торжественное открытие Цвингера состоялось в 1719 году во время свадьбы наследника саксонского престола, а завершили строительство в 1728-м.

Сейчас большинство помещений комплекса занимают музеи. Среди них есть всемирно известная коллекция фарфора, оружейная экспозиция, а также Галерея Земпера, где хранятся выдающиеся произведения европейской живописи, в частности "Сикстинская Мадонна" Рафаэля. Рядом с дворцом расположена еще одна популярная локация – это фонтан "Купальня нимф", который считается одним из самых красивых барочных фонтанов в Германии.

Адрес расположения: Sophienstraße, 01067 Dresden.

Дворец Цвингер / фото liubava_bura

Как выглядит фонтан: смотреть видео

