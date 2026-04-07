На платформі тредс ми натрапили на неймовірні світлини liubava_bura. Ця локація розташована всього за 20 хвилин від головного вокзалу німецького міста Дрезден.

Яку локацію варто побачити туристам біля вокзалу міста Дрезден?

Дрезденський палац Цвінгер вважається одним із найяскравіших зразків барокової архітектури у світі та однією з головних туристичних пам'яток міста, розповідає Germany Travel. Його історія бере початок із часів правління Августа Сильного, коли у 1709 році комплекс звели як місце для придворних розваг, турнірів і свят.

Як виглядає локація: дивитись відео

У наступні роки палац поступово розширювали: у 1712-му з'явилася довга галерея, а вже у 1714 році збудували знамениті Коронні ворота, які сьогодні є однією з найвідоміших частин ансамблю. Урочисте відкриття Цвінгера відбулося у 1719 році під час весілля спадкоємця саксонського престолу, а завершили будівництво у 1728-му.

Нині більшість приміщень комплексу займають музеї. Серед них є всесвітньо відома колекція порцеляни, збройова експозиція, а також Галерея Земпера, де зберігаються визначні твори європейського живопису, зокрема "Сикстинська Мадонна" Рафаель. Поруч із палацом розташована ще одна популярна локація – це фонтан "Купальня німф", який вважається одним із найкрасивіших барокових фонтанів у Німеччині.

Адреса розташування: Sophienstraße, 01067 Dresden.

Палац Цвінгер / фото liubava_bura

Як виглядає фонтан: дивитись відео

