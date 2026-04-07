На платформі тредс ми натрапили на неймовірні світлини liubava_bura. Ця локація розташована всього за 20 хвилин від головного вокзалу німецького міста Дрезден.
Дивіться також "Побачити Венецію – дитяча мрія": ось що українці порадили, щоб не зіпсувати враження
Яку локацію варто побачити туристам біля вокзалу міста Дрезден?
Дрезденський палац Цвінгер вважається одним із найяскравіших зразків барокової архітектури у світі та однією з головних туристичних пам'яток міста, розповідає Germany Travel. Його історія бере початок із часів правління Августа Сильного, коли у 1709 році комплекс звели як місце для придворних розваг, турнірів і свят.
У наступні роки палац поступово розширювали: у 1712-му з'явилася довга галерея, а вже у 1714 році збудували знамениті Коронні ворота, які сьогодні є однією з найвідоміших частин ансамблю. Урочисте відкриття Цвінгера відбулося у 1719 році під час весілля спадкоємця саксонського престолу, а завершили будівництво у 1728-му.
Дивіться також Це місто у Європі нагадує магічний Гоґвортс, але про нього ніхто не знає
Нині більшість приміщень комплексу займають музеї. Серед них є всесвітньо відома колекція порцеляни, збройова експозиція, а також Галерея Земпера, де зберігаються визначні твори європейського живопису, зокрема "Сикстинська Мадонна" Рафаель. Поруч із палацом розташована ще одна популярна локація – це фонтан "Купальня німф", який вважається одним із найкрасивіших барокових фонтанів у Німеччині.
- Адреса розташування: Sophienstraße, 01067 Dresden.
Палац Цвінгер / фото liubava_bura
Які ще цікаві локації Німеччини варто побачити туристам?
Дізнайтесь про маловідоме місто Німеччини, яке не гірше за Берлін. Мова йде про Мюнхен, який часто залишається в тіні. Проте це також велике та красиве місто з безліччю старовинної архітектури, сучасних музеїв і театрів.
Або ж, дізнайтесь про найкрасивіше місто Європи. Ротенбург-на-Таубері у Німеччині є одним з наймальовничіших і найвизначніших місць. Прогулянка тут нагадує подорож у минуле, адже старе місто оточують відомі, добре збережені міські стіни, по яких можуть прогулятися як місцеві жителі, так і туристи.